Киянка без музичної освіти зі свого балкону розважає містян грою на баяні

76-річна Людмила Звєрєва виходить на свій балкон і піднімає настрій собі та людям.

Колишня зварювальниця на Чорнобильській атомній елекстростанції каже, що не знає жодної ноти, але грає на баяні для перехожих у центрі Києва, йдеться в ТСН.

У комунальній квартирі неподалік центрального залізничного вокзалу в Києві живе колишня донеччанка Людмила Звєрєва. «Я ні однієї ноти не знаю, добре пам’ятаю, що «до-ре-мі-фа-соль-ля-сі», колись вчили в школі», - каже жінка.

Утім баян для жінки - наче друг. Перед тим, як зіграти мелодію, вона вивчає його настрій. «Як сиве небо, все, настрою нема, він не хоче грати. Я йому кажу, зараз викину тебе через балкон. Я його жахаю», - розповідає вона.

Музикантка-аматорка будить столичних жителів – грає гімн. У баяністки двоє власних дітей і ще дві жінки колись стали називати ї мамою. І саме пісні про мамину любов викликають у жінки найбільше емоцій.

Людмила Іванівна працювала зварювальницею на Чорнобильській АЕС. Бувала і на Запорізькій атомній, яку нині окупували росіяни. Для них у жінки - лише прокльони. «Вони дограються, су*и! Вибачте за слово. Вони дограються, вони під такі санкції потраплять. Я нічого не можу зробити, а Америка їм так зробить. Ото як молодих , знаєш, натягують», - каже жінка.

Людмила Іванівна живе на маленьку пенсію, проте грошей від перехожих, каже, не потребує. Головна нагорода для жінки - усмішка від киян та кава з ресторану під її оселею.

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