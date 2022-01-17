Києвом прокотилася хвиля псевдомінувань: більшість повідомлень надходить з тимчасово окупованих територій

Надвечір 16 січня вибухівку шукали на столичних летовищах - у Жулянах і Борисполі.
Києвом прокотилася хвиля липових мінувань.
Надвечір, 16 січня, вибухівку шукали на столичних летовищах - у Жулянах і Борисполі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН Ранок за 17 січня.
Анонімний лист із погрозами надійшов на адресу СБУ. Рейси не скасовували.
Об'єкти ретельно обшукали - небезпеки не виявили.
Удень шукали бомби і у трьох торгово-розважальних центрах.
Та вибухотехніків підіймали за тривогою не лише у Києві. В Одесі -довелося перевірити на безпеку пам'ятник Дюку.
"Україною за останній тиждень прокотилася ціла хвиля "липових" мінувань. Перевіряли не тільки аеропорти й торговельні центри, але й станції метро, школи і навіть міську ялинку. Чимало анонімних повідомлень про вибухівку, кажуть правоохоронці, надходить з тимчасово окупованих територій", - йдеться у сюжеті.
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