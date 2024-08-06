Київ атакували балістикою: Росія запустила не свої ракети – що відомо

В ніч проти 6 серпня окупаційна армія РФ вчергове атакувала Київську область. Відомо, що цього разу росіяни гатили не лише зброєю власного виробництва.

Минулося без потерпілих, однак є падіння уламків збитих цілей. Усі наслідки ворожої атаки, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Ворожа атака на Київщину

Київщина знову під прицілом! В ніч проти 6 серпня окупаційна армія РФ атакувала Київську область ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків, які завдали пошкоджень. Постраждалих - немає. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено."

Наслідки ворожої атаки

Вже спозаранку 6 серпня оперативні групи працювали на місцях падіння уламків збитих цілей. Станом на 8 годину вони зафіксували наступні пошкодження:

"Багатоквартирного будинку – вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення; у двох АЗС – вибиті вікна, посічені фасади; багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні. Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки."

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Що у Києві?

Під час атаки росіян сили протиповітряної оборони працювали і у столиці. Зокрема про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, у Києві ворог теж наробив біди. Щоправда, цього разу наслідки атаки незначні.

"Під час нічної атаки ворога, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці. Загоряння внаслідок падіння не було. Постраждалих немає, пошкоджених будівель не виявлено."

Куди хотіли вдарити?

Зважаючи на мапу моніторингових груп, можна припустити, що ворог цілеспрямовано запускав кілька повітряних цілей саме на Київщину. Телеграм-канал Николаевский Ванёк пише, що працювали зокрема по одному населеному пункту.

"За попередньою інформацією працювали по Броварах. Інформація уточнюється та буде озвучена місцевими королями після уточнень.”

Чим вдарили по Київщині?

Вранці 6 серпня стало відомо, чим росіяни гатили по Київщині. Київська міська військова адміністрація повідомила про ворожу атаку та її наслідки. Зокрема йдеться про те, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя близько 23:00 5 серпня. За попередньою інформацією, росіяни використовували балістичне озброєння.

"В понеділок, близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23. В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За попередніми даними зафіксовано ураження ворожих ракет. (Точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять у звітах Повітряні Сили).”

Дані від Повітряних Сил

А вже згодом офіційну інформацію оприлюднив Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram. Відомо, що росіяни атакували Україну 4-ма балістичними ракетами, 2-ма керованими авіаційними ракетами та 16-ма дронами-камікадзе. І серед них була зброя не лише російського виробництва.

"У ніч на 6 серпня 2024 року противник ударив 4-ма балістичними ракетами "Іскандер-М»/KN-23 по Київщині із Воронезької обл. – РФ, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовськфого моря та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – рф. Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.”

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Росіяни б'ють по Україні корейськими ракетами

KN-23 – ракета Північної кореї, яка вже не вперше літає над територією України. За інформацією видання Defense Express російські окупанти під час масованого удару по Україні 31 липня застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва, проте ракета просто упала на території Київської області.

"Пуск ракети було зафіксовано з території РФ у напрямку Білої Церкви, але ракета просто вупала на території Київської області, ймовірно, після вибуху в повітрі. На місці падіння цієї ракети були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року."

Попередні атаки корейськими ракетами

Під час атаки 30 грудня 2023 року армія Російської Федерації запустила корейські ракети по Запорізькій області. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що Китай може постачати компоненти для цих ракет. Він припускає, що Північна Корея надає ракети Російській Федерації на вимогу Китаю.

"Тому що Північна Корея, її лідер Кім Чин Ин, заявляє, що вони готуються до війни. Віддають накази у прямому ефірі і військово-промисловому комплексу, і армії своєї країни — щоб вони готувалися до війни. Заявляє, що Північна Корея не буде уникати війни з Південною Кореєю, а буде навпаки використовувати будь-який шанс розпочати цю війну і перемогти в ній. І тут він віддає ракети і боєприпаси — мільйон снарядів вже віддав, зараз ракети віддає. Я думаю, що тільки під гарантії Китаю, що він або поставить замість них свої власні ракети, або надасть все необхідне для того, щоб відновити їх наявність в самій Північній Кореї.”

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Скільки ракет КНДР передала Росії?

Олег Жданов розповів, що ми не можемо оцінити чи прогнозувати, скільки ракет КНДР передала чи планує передати Росії.

"Можемо тільки гадати на кавовій гущі. Що стосується способу передачі, нагадаю, що у Північної Кореї є маленький спільний шматочок кордону з Російською Федерацією — там є залізниця. Вони можуть возити скільки завгодно. На сьогоднішній день, до речі, за даними британської розвідки, військово-технічне майно передається в основному морським шляхом. Вони завантажують на морські судна і везуть в Російську Федерацію.”

На його думку, Росія, найімовірніше, випробовує корейські ракети на придатність їхнього застосування для Збройних сил.

"Якщо Росія домовиться з Китаєм, то буде дана команда, і Північна Корея може дати 10-20-100 ракет — важко уявити, скільки їх.”

Чи може Україна збивати корейські ракети?

Водночас, за словами експерта, сьогодні не існує незбивного озброєння.

"Якщо це крилата ракета, вона летить як літак. Ми знаємо, як з нею боротися. Якщо це балістична ракета, то тут суто математика, і у нас є комплекси. Так, їх набагато важче перехоплювати, тому що вони дуже швидкісні, дуже швидко летять, особливо на малій дальності. Тим не менш, у нас є засоби — той же Patriot, той же SAMP/T, які здатні збивати балістичні ракети."

Нагадаємо, вночі проти 6 серпня під час ракетного удару в столиці України зафіксували уламки збитих повітряних цілей у Деснянському районі.

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