Київ атакували “газонокосарками” з вибухівкою: що це таке, який вигляд має і скільки коштує

В ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну “Шахедами” та ракетами. Загалом силам ППО вдалося збити 14 БПЛА, один із них невстановленого типу. Водночас українців збентежили нові дрони, які вже прозвали “газонокосарками”.

Що це таке, який вигляд має і чим відрізняється від уже звичних “Шахедів”, розповів в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

“Шахеди” атакували південь України

Першими ворог вирішив тероризувати південь. Саме туди були спрямовані більшість “Шахедів”, які цілили у Чорноморські порти. Як завжди, запускали іранські дрони з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, тож ця загроза для наших ППО точно не стала новиною. Як повідомили у Повітряних силах, наліт ворога зазнав повної невдачі — українські воїни збили всі цілі без винятку.



“Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено:

- 13 БпЛА “Shahed-136/131”

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59

- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено)”, — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Утім є і новинка. Цієї ночі жителі Київщини чули проліт нового дрона. Мабуть всі вже впізнають характерний звук “Шахеда”, схожий на мопед. Цього разу кияни чули ось таке:

У мережі публікують звук нових дронів, тепер вони звучать як газонокосарка



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А на полуторках підвозять їх на старт.

Шо? Мопеди закінчилися? Перейшли на газонокосарки?

Потім підуть стіралки, кавоварки, унітази накінець,... pic.twitter.com/5NYlcsREw7 — VeraYK (@ysk4848) October 22, 2023



Що за новий дрон?

Новий російський дрон і справді нагадує газонокосарку. У мережі публікують фото його уламків. Мотор цього БПЛА добре зберігся, тож українці уже знайшли, де росіяни могли купити для нього комплектуючі. На одному з сайтів такий двигун можна купити за 18 тисяч гривень. Поки у повітряних силах не ідентифікували його тип.

двигун газонокосарки pic.twitter.com/0TUNuXXTQR — One Left & Cat (@4totytynas) October 22, 2023



Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемаратону “Єдині новини” розповів: “Це безпілотник без назви. Який роблять, беручи все, що є під рукою [...] Ліплять його зі звичайним двигуном, який можна придбати в інтернеті. Зробити планер зараз можна у будь-якому гуртку авіамоделювання. Противник використовує навіть такі засоби, щоб атакувати нас з різних засобів та виснажувати нашу систему ППО”.

Подякував силам ППО за 100% результат цієї ночі і командувач українських ВПС генерал-лейтенант Микола Олещук та опулікував відео роботи комплексу Hawk. 2 тижні тому передати Україні додаткові Hawk та боєприпаси до них обіцяла Іспанія.

У Повітряних силах показали роботу ЗРК HAWK



Бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо, - йдеться у повідомленні



Микола Олещук pic.twitter.com/wa9U0uM9f0 — Ukrinform (@UKRINFORM) October 23, 2023

“Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!”, — зазначив Микола Олещук.

Неможливо збити все

Утім, як каже Ігнат, залишаються засоби, які досі збити майже неможливо. Йдеться про керовані авіабомби, якими ворог нищить Херсонщину. Також 21 жовтня російські загарбники вночі підло атакували термінал “Нової пошти” під Харковом. Удар терористи завдали комплексом С-300, тож оголосити тривогу в регіоні просто не встигли. Внаслідок обстрілу загинуло шестеро чоловіків віком від 21 до 31 року.

У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до — «Нова Пошта»



У компанії оголосили траур за загиблими колегами під час удару по терміналу під Харковом. pic.twitter.com/C0aC788xHR — Ілля Айзін (@ayzin_illya) October 21, 2023



“Харківський інноваційний термінал. Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до”, — повідомили у прес-службі “Нової пошти”.

Фото: X (Twitter)

Проте українці вкотре демонструють свою незламність, а головне — солідарність. У коментарях клієнти закликали компанію попіклуватися про родини загиблих працівників.



Одне треба не забувати — російські нелюди і не планують припиняти терор українців. На жаль, атаки продовжуватимуться. Зокрема, не залишить ворог своїх планів атакувати нашу енергосистему, щоб залишити українців без світла та тепла. Про це не раз уже повідомляли у Буданова.

Як повідомили у ДТЕК, надвечір 22 жовтня рашисти атакували один з їх енергооб'єктів. Який саме, з міркувань безпеки не уточнюють, утім запевняють, що ніхто з працівників не постраждав. Тож варто бути готовими і заздалегідь знайти найближчий до вас “Пункт Незламності”. Тепер це зробити буде набагато легше. Інтерактивну мапу з ними 23 жовтня додали у “Дію”.

Міністерство цифрової трансформації

Розробники опубілкували інструкцію до нового сервісу: “Щоб переглянути найближчі до вас «Пункти Незламності», надалйте доступ до геолокації («Дія» не зберігає та не передає нікуди ваше розташування). Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет — для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в “Дії”. Тому заходьте зараз і завантажуйте мапу”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київ атакували “ГАЗОНОКОСАРКАМИ” з вибухівкою: що це таке, який вигляд має і скільки коштує?

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