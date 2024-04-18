Київ атакують вітрянка та кашлюк: що спричинило інфекції і чи зупинять навчання у школах

Головний санлікар запевняє, що епідемії немає, але погоджується, що кількість хворих чимала.

У Києві школярі почали масово хворіти вітрянкою. У соціальних мережах батьки обговорюють проблему, та скаржаться, що інфекція дуже швидко передається між дітьми.

Що кажуть батьки

Зараз масово хворіють діти у початкових класах, але вчителі чомусь не припиняють заняття.

На скарги батьків деякі освітяни відповідають, мовляв, від певних установ не було розпоряджень – тому і батьків не інформують про захворювання. То ж діти продовжують ходити до школи та інфікувати інших учнів, а також своїх найближчих родичів.

Хоча дехто з батьків все ж дотримується правила ще з часі коронавірусу: захворів – сиди вдома.

"Шановні батьки, хотіла попередити, що в нашому класі вітрянка. Вчора у Маші з'явився перший висип, до школи не пішли. Знаю, що в нашому класі ми не перші, та й в інших класах зараз активно гуляє вітрянка. У нас все почалося з поганого сну вночі, дратівливості, та от вчора з'явився на спині один непомітний прищ. Сьогодні їх вже більше. Тому – придивляйтеся до своїх діток, оглядайте тіло", - радить одна з мам у батьківському чаті Дніпровського району.

До речі, скарги на вітрянку у навчальних закладах почали надходити від батьків ще у кінці березня, але чомусь на це закривали очі. Тепер спалах вітрянки набирає обертів. Окрім дітей, хворіють і дорослі, бо діти "приносять" інфекцію зі школи. Тож недужають цілі родини, рясно вимащуючись зеленкою.

До вітрянки додався ще й кашлюк

Медики кажуть, що вітрянка (або вітряна віспа) дійсно стала проблемою для Києва.

Найбільша кількість хворих зареєстрована у віковій категорії дітей 5-9 років. Це вірусне захворювання, що характеризується ураженням шкіри та слизових оболонок папульозно-везикульозним висипом.

Окрім того, у Києві спостерігається значне зростання захворюваності на кашлюк – гостра антропонозна повітряно-крапельна бактерійна інфекційна хвороба, найхарактернішою ознакою якої є періодичний спазматичний кашель.

Що каже головний санітарний лікар Києва

Наразі в столиці спостерігається підвищення рівня захворюваності на вітряну віспу та кашлюк. Про це в коментарі ТСН.ua повідомив Сергій Чумак, Головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ"

"Від початку року на вітряну віспу у Києві захворіло 3033 людини (з них дітей – 2821), а на кашлюк – 171 особа. З них діти – 163, з яких 12 було госпіталізовано. Цифри суттєві, але казати про епідемію зарано" - повідомив нам Сергій Чумак.

Він додає, що більшість дітей які захворіли не були вакциновані, що, у свою чергу, підвищує ризик ускладнень від захворювання та збільшує ймовірність госпіталізації.

"Тому, сьогодні ми маємо час й можливості запобігти поширенню цих та багатьох інших потенційно небезпечних інфекційних захворювань в столиці, вберегти себе та своїх близьких, дітей, зробивши лише декілька простих речей – зверніться до свого сімейного лікаря та зробіть необхідні профілактичні щеплення згідно з Календарем", - зазначив головний держаний санітарний лікар Києва.

Рішення про обмеження приймає школа

На питання, чи не стануть зареєстровані випадки вітряної віспи й кашлюку причиною для введення карантину у начальних закладах столиці Сергій Чумак каже:

"Лише тоді якщо є пов’язанні між собою випадки захворювання, у таких випадках керівництво кожного навчального закладу приймає рішення про введення обмежувальних заходів".

На вакцину від вітрянки поки чекають

До речі, батьки скаржаться, що у столиці відсутня вакцина проти вітрянки.

Сергій Чумак зауважує, що вакцина від вітряної віспи не входить до переліку обов’язкових щеплень. Тобто людина отримує його за бажанням.

"Зараз вакцини від вітряної віспи у Києві немає. Підготовлений відповідний запит, очікуємо на її постачання", - додає Головний санітарний лікар Києва.

Чому стався спалах інфекції?

Сергій Чумак додає, що спалах інфекцій пов'язаний з декількома чинниками, які впливають на розповсюдження хвороби.

"З початком повномасштабного вторгнення РФ багато людей не зверталися за медичною допомогою, відбувається міграція людей. Киянам доводиться по декілька годин сидіти в укриттях під час повітряної тривоги. Більшість ігнорують дотримання безпечної дистанції в місцях скупчення людей, не користуються захисними масками. А саме це може бути одним з джерел поширення інфекції. Також важливим є питання своєчасної вакцинації", - пояснює Головний санлікар Києва.

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