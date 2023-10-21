Київ готується до ударів РФ по енергоінфраструктурі – у КМВА розповіли, як захищені об'єкти

У КМВА розповіли, чи готові комунальники та енергетики до повторних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі столиці.

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко наголосив, що Росія лише тимчасово залишала Київ у спокої. Столиця була, є і буде – однією з пріоритетних цілей агресора. Тому варто бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, ймовірних нових ударів по енергетичному сектору міста.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Попко нагадав, що минулої зими окупанти пошкодили дві третини енергетичних потужностей Києва. Весь теплий період цього року енергетики, комунальники, будівельники працювали над відновленням та захистом об’єктів. Так, тисячі спеціалістів працювали 24/7, щоб підготувати пошкоджену енергосистему до нинішнього опалювального сезону.

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"Як зазначає "Укренерго", магістральні мережі готові передавати зимові збільшені обсяги електроенергії. Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі). Підготовлені схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків (також вперше в світі). Крім того Київ отримав суттєву допомогу від закордонних партнерів. Енергетичне обладнання, трубопроводи тепломереж, генератори нам надали USAID, генератори для артезіанських свердловин забезпечили UNICEF", - розповів очільник КМВА.

Сергій Попко також додав, що колосальну допомогу Київ продовжує отримувати від міст-побратимів – Праги, Парижа, Мюнхена, Риги, Будапешта, Барселони, Гамбурга, Оденсе, Тампере.

"Пророблено багато роботи. Але наша найголовніша сила не в обладнанні, а в єдності. Лише консолідація зусиль вcix – ЗСУ в особі сил Протиповітряної оборони, влади, енергетиків, комунальних служб та кожного киянина допоможе зруйнувати наміри ворога цієї зими", - резюмував він.

Нагадаємо, Росія тримає біля кордону контингент військ – чи є загроза нового наступу на Київ.

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