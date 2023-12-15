"Київ можуть обстрілювати, як прифронтовий Харків": Світан попередив про велику небезпеку для столиці через С-400

Російська армія вночі 13 вересня завдала ракетного удару по Києву. Ворог, за попередньою інформацією, застосував десять балістичних ракет 48Н6ДМ із зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Таким озброєння Росія атакувала столицю вперше за майже рік.

Чи означає це, що РФ може обстрілювати Київ, як прифронтове місто. Чим небезпечні ці ракети, та чи може наша протиповітряна оборона їх ефективно збивати, у коментарі сайту ТСН.ua розповів український військовик, полковник запасу, учасник російсько-української війни, який пройшов через російський полон 2014 року, Роман Світан.

С-400 — це російська зенітна ракетна система середнього і великого радіуса дії . Його ракета 48Н6ДМ призначена для того, щоб бити по повітряних цілях. Втім, віднедавна Росія використовує її по наземних цілях в режимі балістичної ракети.

У чому небезпека С-400

За словами Романа Світана, найбільша небезпека для нас полягає в тому, що ця ракета 48Н6ДМ не точна. Відхилення від заданої цілі може бути на десятки, а іноді сотні метрів.

“Її піднімають наверх на максимальну дальність польоту, це 300-400 кілометрів. Далі вона йде по балістичній траєкторії, заходить на ціль. Ця ракета не може управлятися на великій дальності, у них немає механізму управляти ракетою до землі. Тому її направляють “в той бік”, тобто вийти точно на ціль не може. Кругове ймовірне відхилення іноді десятки, сотні метрів”, — розповів військовий експерт.

Ракета не точна і "накриває" велику площу

Переважно 48Н6ДМ підривають в повітрі, каже Роман Світан, тоді вона накриває уламками велику площу.

“Ракета призначена знищувати повітряні цілі великою кількістю вражаючих елементів під час вибуху. Так званою шрапнеллю. Вона лягає на землю хмарою, на голови беззахисним людям. Цим вона теж дуже небезпечна”, — розповів Роман Світан.

Якщо ракета не підривається в повітрі, а вибухає під час удару об землю, то працює як осколково-фугасний боєприпас. Бойова частина ракети становить близько 180 кілограмів.

“Це в два з половиною рази менше, ніж у “Іскандера” — у нього 500. Але, тим не менш, вона доволі небезпечна за рахунок десятків тисяч вражаючих елементів. Вона наносить велику шкоду”, — каже Роман Світан.

ЗРК С-400 "Тріумф" / Фото: novynarnia.com

Збивати ракети С-400 можуть лише два комплекси

За словами військового експерта, в запасах у російської армії є тисячі таких ракет для роботи по повітряним цілям. Тому вони мають змогу використовувати їх в тому числі по наземним. Перехопити балістичну ракету 48Н6ДМ можуть лише два комплекси: SAMP/T ракетою Aster 30, або Patriot своїми кінетичними ракетами.

Долетіти до Києва ракета, випущена з ЗРК С-400, може всього за кілька хвилин. Тому тривогу не встигають оголосити, а це ще одна велика небезпека.

“У неї підльотний час декілька хвилин, швидкість більше трьох махів. Тому тривогу не встигають оголосити. Точку пуску якщо визначають, то всього декілька хвилин їй летіти. Це велика проблема для нас. Наприклад, якщо вони б’ють з Бєлгорода по Харкову, ракета летить всього 40 секунд. А по Києву можуть працювати з Брянської або Курської областей”, — каже Роман Світан.

Росія хоче "висушити" українську ППО

На думку Романа Світана, російська армія застосувала балістичні ракети з ЗРК С-400 по Києву вперше за довгий час для в тому числі інформаційної атаки.

"Вчора Путіну потрібне було інформаційне супроводження його виступу. 13 грудня кілька ударів балістикою — це для того, щоб перебити негативним інформаційним потоком супроводження успішної поїздки нашої делегації до США. Тобто в інформаційному сенсі атака була використана. Росіяни можуть використовувати ці ракети, оскільки в них їх є тисячі штук. Вони будуть використовувати їх для того, щоб висушити нашу систему ППО. Тобто витягнути на себе противоракети SAMP/T і Patriot. Зменшити їх кількість вже для роботи по "Кинджалам" і "Іскандерам", — вважає Роман Світан.

За його словами, раніше атакувати Київ із С-400 в Росії не було сенсу. Адже нанести шкоду нею точково на землі майже неможливо.

"Вона точно не влучає. Тобто її не можна вивести як високоточну ракету. Вона в режимі негативного інформаційного потоку для нас може використовуватися, в режимі "треба покошмарити". Вони думали, що ми будемо працювати безпілотниками по Росії. Зараз розуміють, що безпілотників у нас немає в достатній кількості. І ті казки, які ми чули від "Укроборонпрому" та Міністерства оборони про запуск виробництва сотень безпілотників, виявилися казками", — каже Роман Світан.

"Поки ми не почнемо бити по Москві, Росія буде бити по Києву"

Тому в Росії могли ухвати рішення використовувати С-400 по Києву для "висушування" системи ППО і тероризування населення, вважає військовий експерт.

"Зараз нам важливо дістати велику кількість безпілотників високої дальності. Не тих, що використовуються на лінії фронту. Їх треба змусити використовувати ці ракети по безпілотникам, які йдуть на Москву. Тоді вони не будуть використовувати їх по Києву. Вони будуть їх якраз притримувати для такої задачі. Поки ми не почнемо бити по Москві, вони будуть бити цими ракетами по Києву. Тут пряма залежність", — каже Роман Світан.

Процес виробництва ракет 48Н6ДМ до ЗРК С-400 / Фото: defence-ua.com

Київ можуть обстрілювати, як прифронтовий Харків

Російська армія може почати обстрілювати Київ із ЗРК С-400 так само, як прифронтовий Харків. Єдина відмінність у тому, що балістичні ракети летять до Києва трохи довше.

"Один в один, як по Харкову стріляють, там лише 40 секунд підльотний час. А до Києва ракета йде кілька хвилин. Ракети приблизно з такого самого комплексу С-300 запускають, а по Києву росіяни можуть використовувати С-400. Тому міськраді Києва зараз замість того, щоб класти бруківку, треба запустити виробництво серйозної кількості безпілотників. Сотні на місяць мають виробляти і відправляти на Москву. І тоді росіяни відчепляться від Києва", — вважає Роман Світан.

РФ може атакувати з С-400 Київ, Суми, Харків, Дніпро і Запоріжжя

За словами військового експерта, дальність пуску ракет 48Н6ДМ становить близько 300-400 кілометрів. Тому під ударом серед великих міст і обласних центрів можуть опинитися Київ, Суми, Харків, Дніпро і Запоріжжя.

"Ці міста не так захищені ППО, як Київ, тому так само успішно збивати ці ракети там не зможуть. Це велика проблема. Просто питання ось у чому. Для того, щоб працювати по Дніпру або Запоріжжю їм доведеться виходити на окуповану територію України. А тут ми можемо перехопити їх ракетами AGM-88 HARM, які в нас є, і вони цього бояться. А ось з російської території, по якій нам заборонено працювати, вони не бояться бити. Тому тут ще є така цікава залежність. Це вже питання до наших партнерів, які нам ракети передали, а працювати по пусковим установкам і радіолокаторам, які стоять у Брянській або Курській областях, заборонили. Якби було дозволено "Хармами "працювати по російській території, то ми б ці пускові установки знищили", — каже Роман Світан.

Під ударом можуть опинитися ТЕЦ і аеродроми

Роман Світан каже, попри те, що ракета не точна, нею можна вдарити по інфраструктурі. Під ударом може опинитися, наприклад, теплоелектростанція або столичні аеродроми.

"Припустимо, вона може зайти на велику теплоелектростанцію та підірватися в повітрі. Якщо вона буде з наземний підривом, то не влучить. А з повітряним підривом накриє велику площу і туди, в тому числі, може потрапити частина інфраструктури. Вона може заходити на аеродром з повітряним підривом — на Жуляни, Бориспіль, наприклад. Така ракета точно не влучить по трансформаторній будці, по якомусь генератору, газоперекачувальній станції. Це точно нереально. А велику площу зачепить", — розповів Роман Світан.

За його словами, 13 грудня українська ППО щонайменше одну з ракет збила з курсу в повітрі.

"Вдарили по стабілізаторам, а бойова частина долетіла до землі і потім вже підірвалася. Тому утворилася велика вирва біля житлового будинку. Якби вона долетіла до цілі, така воронка була в районі цілі. А якщо це теплоелектростанція, то все — одразу немає тепла і електроенергії у половини міста", — каже Роман Світан.

Ракетний удар по Києву 13 грудня: що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Росія завдала ракетного удару по Києву. ППО збила всі цілі, але через падіння уламків у столиці були руйнування. Постраждало понад 50 людей, серед них діти. Крім того, 35 будинків лишилися без світла. Внаслідок падіння уламків ракети на дорогу було пошкоджено водопровідну мережу.

Близько третьої години ворог випустив, за попередньою інформацією, десять балістичних ракет С-400, які не застосовував по столиці майже рік. Уламки ракет 48Н6ДМ раніше виявляли після обстрілу Києва 14 січня 2023 року.

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