Київ накрила "брудна хмара": звідки взялася та до чого тут Польща

Київ накрила хмара з брудного повітря. Майже по всьому місту фіксується "червоний" небезпечний рівень забруднення. За словами фахівців, зафіксовано показники, які перевищують норму у сім разів. Мешканцям столиці рекомендують обмежити перебування на вулиці, не відкривати вікон та пити багато води.

Надвисокі показники забруднення повітря

За словами еколога Олександра Соколенка, причина значного забруднення атмосферного повітря у Києві в тому, що зараз над Україною сформувався потужний антициклон, який приніс морозну та безвітряну погоду.

"За такої погоди, передусім, збільшується кількість шкідливих викидів в атмосферу. Це стосується зокрема викидів від теплоелектростанцій, приватних домогосподарств, які через мороз інтенсивніше опалюються вугіллям або деревиною, а також викидів від автотранспорту. В умовах, коли фактично відсутній вітер, усі ці шкідливі забруднювачі накопичуються у повітрі. У межах великих міст – бруд, пил, викиди сконцентровані на невеликій висоті. Тому й маємо зараз у Києві надвисокі показники забруднення повітря", - розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Коли повітря очиститься?

Саме тому кияни бачать у місті смог вперемішку з туманом та відчувають неприємний запах горілого у повітрі. До речі у КМДА, обіцяють, що у другій половині дня ситуація з повітрям покращиться.

А ось еколог зазначає, що якість повітря стане кращою, коли зміняться атмосферні фронти, наприклад, з північного заходу.

"Зміна атмосферного фронту приведе до того, що випаде невеличкий сніг, а місцями й помірний. Гадаю, що у найближчі три доби ситуація з якістю повітря у Києві має змінитися – посилиться вітер і накопичення шкідливих домішок в повітрі над містом не відбуватиметься. Зміна погоди та потепління призведе до зменшення викидів у атмосферу, адже люди перестануть активно обігрівати свої помешкання", - пояснює Олександр Соколенко.

Звідки прийшла "брудна хмара"

Щодо того звідки над Україною взялася "брудна хмара", то експерт каже, що вона могла утворитися через накопичення викидів у межах великих міст або ж через переміщення брудного повітря з території сусідньої Польщі.

"У Польщі використовують багато твердого палива для обігріву приміщень. Відповідно, коли температура повітря знижується, то у східній та центральній частині Польщі фіксується значне зростання викидів у атмосферу. Брудна хмара з Польщі йде до нас та впливає на забруднення повітря на Заході України. Антициклон над нами досить великий, він станом на зараз займає площу усієї Східної Європи. Тому "брудні хмари" фіксуються над великими містами та регіонами, де сконцентровані промислові об’єкти", - зазначає Олександр Соколенко.

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