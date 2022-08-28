Київ накрила сильна димова завіса: що сталось у столиці (фото, відео)

Задимлення помітили жителі Києво-Святошинського, Подільського та Дніпровського районів. Люди нарікають на запах горілого.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

За даними системи моніторингу IQ Air, у Києві наразі у концентрація частин пилу перевищена у 7,6 разів від тієї, яку рекомендує ВООЗ. Саме у столиці зараз найбільш забруднене повітря серед інших українських міст.

Речниця київського управління ДСНС Світлана Водолага у коментарі ТСН.ua повідомила, що у Києві ніяких пожеж не зафіксовано.

Прессекретарка управління ДСНС в Київській області Вікторія Рубан зазначила, що у селі Стоянка спалахнула пожежа на торфовищах.

"У нас зараз є один осередок пожежі - це загорання торфовищ поблизу села Стоянка, але вони не могли спричинити такий смог. Там працюють наші підрозділи, але це не настільки масштабна пожежа. Проте щороку ми спостерігаємо такий смог через природні явища. Зараз ми перевіряємо Вишгородський район та Чорнобильську зону на факт виникнення пожеж", - пояснила Вікторія Рубан.

У ДСНС в Київській області додали, що киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

Нагадаємо, у столиці на Подолі з’явився новий мурал "Привид Києва".

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