"Київ – одна з головних цілей ворога": голова КМВА повідомив, чи загрожує столиці блекаут

Сергій Попко розповів, яка зараз ситуація зі світлом у місті та чи можливо уникнути масштабного збою в електроенергетиці.

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною. Енергетики, ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням енергосистеми після руйнувань внаслідок ворожих повітряних атак. В першу чергу, завдяки зусиллям усіх відповідних служб, Києву вдалося перейти від аварійних відключень до планових. Але є фактори, які ситуативно впливають на функціональну спроможність мережі. Наприклад, через поступове зниження температури та активізацію роботи підприємств після святкових днів, в Україні та в Києві продовжує зростати споживання електроенергії.

Про це в інтерв'ю сайту ТСН.ua розповів керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Щоб забезпечити баланс в енергосистемі, введені ліміти споживання у всіх областях України. Київ є невід’ємною частиною енергосистеми країни і дотримується наданих йому лімітів споживання. Тому вкотре закликаю мешканців столиці розумно і відповідально споживати електроенергію", - зазначив він.

Сергій Попко також розповів, чи загрожує Києву повний блекаут та чи можна його уникнути.

"Столиця України – одна з головних цілей ворога. Про це свідчить навіть елементарна статистика кількості ракет та "Шахедів", якими агресор вже атакував Київ. Велика шана нашим силам ППО, які закривають небо над киянами. Вони ламали і ламають плани ворога залишити місто без світла, тепла і води. Спрогнозувати, скільки ще буде атак і скільки ворог випустить ракет чи "Шахедів" практично неможливо. Проте Київська міська військова адміністрація, районні адміністрації і решта відповідних органів управління містом готуються до можливих негативних сценаріїв. У разі тривалого аварійного відключення електроенергії, "Пункти незламності" стануть місцем, де кияни та гості столиці зможуть погрітися, зарядити телефони, випити кави або чаю, скористатися послугами інтернету, подзвонити рідним та близьким", - каже він.

Попко зазначив, що наразі у Києві розгорнуті 482 стаціонарних "Пунктів незламності", понад 60 пунктів ДСНС. До ініціативи президента щодо створення таких місць постійно приєднується небайдужий бізнес, який облаштовує "Пункти незламності" в торгівельних центрах, аптеках, магазинах та АЗС. Знайти "Пункт незламності" поруч зі своїм місцеперебуванням людина може на сайті nezlamnist.gov.ua

"Днями в столиці відкрили ціле "Містечко незламності"! Воно готово прийняти понад 1 000 людей. Це містечко облаштоване місцями для відпочинку, Starlink-хабом, має окремі зони для навчання та викладання. В ньому є простір для дітей, де вони зможуть розважитися та відволіктися. Навіть є окрема територія, передбачена для вигулу домашніх тварин. На випадку блекауту містечко діятиме автономно – безперервну роботу забезпечують сім генераторів сукупною потужністю 2 МВт, а зв’язок працює завдяки семи терміналам Starlink", - підсумував Сергій Попко.

Нагадаємо, від 3 січня Київ повернувся до стабілізаційних графіків.

У YASNO раніше зазначаили, що посилення морозів вплине на відключення світла у Києві.

Світло зникатиме частіше: українці перестали економити електроенергію

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