Київ однією ногою у "червоній" зоні: школярів відправили на канікули, а у поліції - гаряча пора

Київ однією ногою у "червоній" зоні: школярів відправили на канікули, а у поліції - гаряча пора

Другий день копи перевіряють дотримання обмежень на міжміському транспорті.

У Києві стрімко зростає кількість хворих на "ковід", а лікарняні ліжка із киснем уже зайняті на дві третини. Столиці загрожує "червона" зона.

Про те, як живе місто в переддень запровадження жорстких обмежень - 22 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Попри те, що Київ лишається помаранчевим, столична влада достроково відправила учнів на канікули. У суботу, 23 жовтня, діти мали йти до шкіл, бо відпочивали минулої п'ятниці. Однак, ідуть відпочивати і поки що не відомо на скільки. Уже попередили, що тижні зо два за парти столичні школярі точно не повернуться.

"Наступні два тижні школи працювати не будуть. Діти ідуть на канікули. Перший тиждень вони на канікулах. А протягом наступного - ми визначимось з форматом роботи на другий тиждень – або продовжити канікули або дистанційне навчання. Це стосується і початкові класи також", - наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

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Тим часом у поліції - гаряча пора. Другий день копи перевіряють дотримання обмежень на міжміському транспорті. За новими правилами, пасажири та водії повинні мати сертифікати про вакцинацію або негативні "ковід"-тести. Якщо хоча б в одного з пасажирів цих документів нема - його висаджують з рейсу, а перевізнику виписують штраф.

На столичному автовокзалі "Київ", який зазвичай нагадує людський мурашник - нині все по-іншому. Один за одним автобуси виїжджають в рейси - майже порожні.

Поліцейські по черзі перевіряють кожну маршрутку. Без огляду пропускають лише ті, які не виїжджають за межі області. Більшість пасажирів мають сертифікати про вакцинацію, паперові, або в "Дії". Тестів - зовсім небагато і часом трапляються задавнені.

Пояснення "документи є, але вдома", або ж "сертифікат лежить в іншій сумочці" поліцейських не влаштовують.

Часом пасажири самі підходять до копів, аби перед купівлею квитка перевірити, чи дійсний їхній документ.

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До слова, подібні рейди тривають по всій країні. Так, у Львові поліцейські перевіряли одразу три вокзали. Одну з жінок, яка не мала сертифікату чи тесту, довелося висаджувати з юридичним лікнепом.

За останні два дні по всій Україні поліцейські склали кілька десятків протоколів на автобусних перевізників, а також не пустили в поїзди близько 200 пасажирів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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