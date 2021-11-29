Київ попрощався з ексмером: на Байковому кладовищі поховали Олександра Омельченка (фото)

Пів сотні військових, прощаючись із Олександром Омельченком, виконали, зокрема, гімн України.

У Києві на Байковому кладовищі 29 листопада поховали ексмера Києва Олександра Омельченка, який помер 25 листопада на 84-му році життя у лікарні від ускладнень після перенесеного захворювання на COVID-19.

Колишнього градоначальника ховали у супроводі військового оркестру. Понад пів сотні військових, прощаючись із Олександром Омельченком, виконали, зокрема, гімн України. На цвинтарі був присутній мер Києва Віталій Кличко.

До цього усю ніч колишнього мера Києва відспівували в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Поховали біля Чапкіса та Звягільського

Поховали Омельченка на центральній алеї Байкового кладовища, біля могили екс-прем'єра України Юхима Звягільського, який помер напередодні від ускладнень від коронавірусу. Поруч розташована могила легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який помер 13 червня на 91 році життя після тривалої хвороби.

Прощалися із Сан Саничем у Колонній залі КМДА

Церемонія прощання відбувалася у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх).

"Київ прощається з людиною, яка багато років свого життя працювала для нашого міста, змінювала його. Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни - поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей… Таким я пам'ятатиму Сан Санича…Світла пам‘ять…", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Церемонія прощання відбувалася із дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевіряли наявність "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, терміном дії 72 години, чи документа про одужання.

До Колонної зали допускали групи людей у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.

"Творив сучасну історію Києва"

Віталій Кличко зазначив, що вони з Олександром Омельченком були знайомі багато років.

"Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця", - сказав він.

Кличко пригадав, як Омельченко відвідував його і брата боксерські поєдинки.

"Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію", - наголосив мер Києва.

"Майже легендарний мер нашого Києва…"

Керівниця партії "Батьківщина", політикиня та депутатка Верховної Ради Юлія Тимошенко назвала Омельченка легендарним мером столиці.

"Знала його особисто багато років. Спілкуватися з ним було непросто, але завжди дуже цікаво. Він володів тієї некнижною, неакадемічною мудрістю, якої так часто бракує в українській політиці. Олександр Олександрович, мабуть, став першим справжнім мером української столиці. Він знав про Київ і міське господарство усе. Буквально… До найменших подробиць і до найвіддаленіших провулків міста. Він усім серцем любив Київ і фактично присвятив себе місту", - написала Тимошенко.

Другий президент України (1994 – 2005) Леонід Кучма також вважає, що колишній мер Києва Олександр Омельченко сильно вплинув на розвиток столиці. Про це написала його речниця Дарка Оліфер у Facebook.

"Дороги, інфраструктурні споруди, школи, станції метро. Місто стає відкритим для всіх, хто готовий працювати, зростати, рухатися вперед. Та найголовніше – це внесок Олександра Омельченка у повернення найбільших святинь українського народу. З-поміж усієї нашої спільної роботи нині насамперед думаю про відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого Собору та Успенського собору Києво-Печерської Лаври. Ми разом працювали над організацією державного візиту глави Ватикану та Римсько-Католицької церкви Іоанна Павла ІІ до України. Завдяки сприянню Олександра Олександровича зведено Патріарший собор Воскресіння Христового, який став головним храмом для греко-католиків", – каже Кучма.

Другий президент також нагадав, що під час Помаранчевої Революції у 2004 році Омельченко зробив усе, щоб "Київ залишився мирним містом".

Підтримав Помаранчеву революцію, любив пасіку і бокс: яким запам'ятається Олександр Омельченко

Олександр Омельченко упродовж 10 років був головою Київської міської державної адміністрації. У 1999 став ще й міським головою. За ним майже одразу закріпився образ міцного господарника. Сам за освітою був будівельником. За його керівництва Київ почав позбуватися радянського минулого й розбудовуватися.

Омельченко був обраний мером двічі. Він був упевнений, що й утретє переможе на виборах. Але несподівано для самого себе в 2006 програв Леоніду Черновецькому, бо підтримка більшості киян досить швидко перетворилася на його критику. За кумівство, корупційні скандали і сумнівність деяких архітектурних рішень.

Він був одним із тих, хто підтримав Помаранчеву революцію, а ще відчинив двері Київради для мітингарів.

Любив пасіку, автомобілі, бокс і хокей. Де міг - показував свою фізичну спритність. Запам'ятався своєю стійкою на голові, а ще, як після перемоги Володимира Кличка підняв і буквально відірвав його від землі.

Нагадаємо, на початку листопада в Омельченка діагностували коронавірус на тлі низки супутніх хвороб і шпиталізували. Понад два тижні лікарі боролися за його життя, але хвороба перемогла.

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