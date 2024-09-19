Київ стає пустелею: мешканці скаржаться на засилля колючої рослини-чужинця у місті

У Києві нова неприємність, мешканці деяких районів міста скаржаться на рослину – якірець сланкий, яка плодоносить колючками. Маленькі та колючі плоди легко розносяться вітром. Вони травмують ноги перехожих у легкому взутті, лапи домашніх тварин та шини велосипедів.

Але найбільше людей хвилює, що ця рослина швидко розповсюджується містом та захоплює все нові двори та пустирі.

Цікаво, що якірець сланкий раніше ріс на півдні України та у Криму. Але зараз почав активно "захоплювати" Київ. Як зазначають фахівці, подібне відбувається саме через зміну клімату та посушливу погоду.

Зміни клімату та його наслідки

За словами еколога Олександра Соколенка, якірець сланкий – росте зазвичай у степах Криму, тобто це рослина, яка більш характерна для півдня України і степової зони. До речі, це лікарська рослина, її використовують для лікування багатьох хвороб.

"Поява та розмноження цієї рослини у Києві – це приклад міграції рослин на північ. Адже Київ – це не типове місце для зростання якірця сланкого. Але в останні роки таких випадків рослинної міграції фіксується багато. Це передусім відбувається через зміну клімату, зокрема зростання середньорічної температури та зменшення кількості опадів. Наприклад, у другій половині літа, дощів у Києві майже не було. Все це призводить до того, що рослини, які зростали на півдні України, тепер з’являються на півночі та у центрі", – розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Він додає, що така міграція стосується не лише рослин, а й комах та тварин. Чого варта тільки поява на півночі отруйних павуків, яких там раніше не було.

"У Києві вже навіть кактуси можна зустріти. Одне з угруповань росте на території НПП Голосіївський. Ще одна ознака змін клімату – збільшення популяції червоновухих американських черепах у водоймах міста. Ще 30 років тому їх узагалі в Києві не було", – розповідає еколог.

Косіння трави від квітня до морозів

Олександр Соколенко зауважує, що окрім зміни клімату, появі у Києві рослин-чужинців сприяють самі комунальники, які викошують траву від квітня до першого снігу.

"Безперервне скошування трави у Києві посилює негативні наслідки посухи у столиці. Київські комунальники увесь теплий період року – викошують траву. Навіщо вони це роблять – нікому не зрозуміло. Точніше, справа у коштах, які виділяються на бензин для косарок, а ці гроші просто зникають. Ніхто не знає скільки фінансування виділяється на бензин, порахувати витрати важко або ж нереально. Тому це дуже вигідно комунальником – безперервно косити траву", – зазначає Олександр Соколенко.

Чим небезпечне викошування

Він додає, що викошування трави завдає місту значної шкоди та сприяє винищенню рослинності, яка споконвічно росла на території столиці.

"Коли комунальники регулярно скошують траву, то відкривають землю сонцю. Адже трава стримує дію сонячних променів, зберігає вологу, а без трави локально зростає температура поверхні землі. Вона може нагріватися до +60. Сонце просто на порох висушує ґрунт і це у бездощовий період дуже критично. Так у місті з’являється пил, який значно погіршує якість повітря", – пояснює еколог.

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Чому на місце різнотрав’я приходять "колючки"?

За словами Олександра Соколенка, у Києві є аборигенні види рослин, які росли тут завжди, а комунальники просто знищують це різнотрав’я. Причому роблять це регулярно.

"Звісно, що на місце знищеного різнотрав’я приходять рослин-чужинці, такі як якірець сланкий з його колючками. Вони просто захоплюють порожню нішу, бо за умов посухи та високої температури повітря їм дуже добре в умовах Києва. Тому комунальники своїм скошуванням трави, самі штучно створюють появу рослин, які проколюють людям взуття, шини велосипедів та травмують людей та тварин", – підсумовує Олександр Соколенко.

На що скаржаться люди?

Мешканці Оболонського району кажуть, що комунальні служби не реагують на проростання цієї колючої рослини.

"Шипи "колючки" легко травмують лапки тварин, проколюють взуття людей, пробивають покришки велосипедів та дитячих візків. І якщо в минулому році колючу рослину помічали зрідка, то цього року вона заполонила прибудинкові території у багатьох куточках району, особливо багато якірця у дворах будинків на проспекті Івасюка", – скаржаться мешканці Оболоні.

Рослина дуже швидко розноситься містом, а комунальні служби її лише скошують разом з іншим бур’яном та травою.

На думку городян, такі методи не допомагають вирішенню проблем з колючою рослиною, мовляв, її потрібно оброблювати гербіцидами та ретельно прибирати колюче насіння, яке розносить вітер.

Колюча рослина швидко множиться у Києві / Колаж ТСН.ua

Що кажуть в "Київзеленбуді"?

У комунальному об’єднанні "Київзеленбуд" кажуть, що районні підприємства по утриманню зелених насаджень (УЗН) міста проводять догляд за насадженнями, в тому числі здійснюють скошування травостою та видалення всіх видів бур`янів.

Але запевняють, що у межах закріплених територій за комунальними підприємствами масового поширення якірця сланкого не виявлено.

"Разом з тим повідомляємо, що КП УЗН оперативно реагують на звернення киян щодо поодиноких локальних випадків виявлення якірця сланкого та проводять роботи з ліквідації рослини. Принагідно нагадуємо, що жителі столиці можуть залишити своє звернення за номером 1551", – повідомили у відповіді на інформаційний запит ТСН.ua в КО "Київзеленбуд".

Там додають, що якірець сланкий не внесений до переліку карантинних рослин ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві. А відповідно до Положення про Дерслужбу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів затвердженого постановою Кабміну від 02.09.2015 № 667 на ГУ "Держпродспоживслужи" в Київській області покладено повноваження систематично проводити моніторинг території міста Києва на виявлення вогнищ карантинних бур`янів.

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