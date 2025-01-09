Київ та область під загрозою?: чи готує Росія наступ-реванш напередодні 24 лютого

Після того, як низка моніторингових пабліків повідомили про нове скупчення білоруських військових на білорусько-українському кордоні одразу в декількох районах та про проведення військових навчань, про поточну ситуацію на нашому кордоні в коментарі для ТСН.ua розповіли речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко та колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

На питання про те, чи може бути Росією повторно використана територія Білорусі для повітряних атак по Україні, Владислав Селезньов відповідає однозначно: "Звичайно".

Та додає: "Давайте згадаємо події січня та лютого 2022 року, коли Лукашенко розповідав, що територія Білорусі ніколи не стане плацдармом для атак російської армії. Виявилось, що стала. Тому ми завжди повинні бути напоготові. Недарма українській Генштаб вимушений тримати великий комплект сил та засобів саме на українсько-білоруському кордоні. Саме тому ми провели там величезний обсяг робіт щодо створення інженерних фортифікацій. Там ми продовжуємо бути напоготові через ймовірну агресію з півночі".

Чи можливий повторний наступ на Київ

Протягом майже трьох років війни військові експерти не виключали вірогідності повторного наступу ворога на Київ. На думку Владислава Селезньова, не можна виключати такого варіанта і зараз.

"Триває повномасштабна війна. Кремлівський диктатор Путін жодним чином не рахується з позицією мінського диктатора. Отже цілком ймовірно може використовувати як повітряний простір, так і територію Білорусі для здійснення певних агресивних кроків. Не факт, що це станеться, але такого варіанту розвитку ситуації виключати не можна. Якщо перебувати в ілюзії, то це прямий шлях до колапсу", — каже військовий експерт.

За словами Селезньова, станом на зараз рубежі Київської області та безпосередньо столиці захищені певним чином, при цьому більшість інформації про це не підлягає розголосу.

Що зафіксували прикордонники

Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко про поточну ситуацію на загрозливих напрямках, яким є білорусько-український кордон, каже наступне: "В першу чергу треба говорити про те, наскільки ситуація може змінюватися, яку загрозу несе Україні. За тим стежать підрозділи розвідки України. Також додам, що ще з 2022 року, намагаючись перекинути відповідальність на Україну, Білорусь постійно веде риторику, що ми загрожуємо їхній безпеці, забуваючи при тому про те, що саме вони відкрили для росіян свій кордон для нападу на Україну".

Та додає: "Білорусь під цим приводом проводить різного роду навчання і тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною, показуючи як посилення своєї обороноспроможності".

Низку новин про скупчення певної кількості військових у прикордонних районах Білорусі Андрій Демченко додатково коментує так: "Можуть відбуватися і ротації цих підрозділів, їхня кількість не збільшується. На даний момент якогось ударного угрупування, яке б було на напрямку нашого кордону і становило б нам загрозу — такого не відмічається. Змін в обстановці також не зафіксовано. Як не зафіксовано ні техніки, ні особового складу у безпосередній близькості до нашого кордону".

Резюмуючи, Демченко каже наступне: "Також нагадаю, що зараз на території Білорусі Росія не має своїх підрозділів, як це було раніше, в минулому році, коли кількість російських військових могла досягати 10-12 тис. Росія поступово вивели їх на свою територію, а в рамках ротацій нових не заводила".

Раніше повідомлялось про те, що у Лукашенка відреагували на заяву Зеленського про вибачення з боку лідера Білорусі.

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