Київ у цифрах і фактах: Кличко відзвітував про 2021-й рік і поділився планами на майбутнє

Київ у цифрах і фактах: Кличко відзвітував про 2021-й рік і поділився планами на майбутнє

Київ лідер з COVID-вакцинації, але Подільський міст досі не добудували.

Столичний міський голова Віталій Кличко у середу, 15 грудня, прозвітував за рік, що минає, та поділився планами на майбутній. Доходи міського бюджету попри все зросли, медики та освітяни отриимують доплати, Київ також лідер з COVID-вакцинації. Втім, обіцянка здати цього року Подільський міст так і залишилася обіцянкою.

Детальніше про те, як жила столиця у 2021-му та які плани на 2022-й. - у сюжеті ТСН.19:30 за 15 грудня.

Мер столиці Віталій Кличко натхненно розказує, що зробив, а що ще встигне зробити. "Київ стає все більш зручнішим", - каже він.

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Громадський транспорт та відсутність інфраструктури у щільно забудованих нових мікрорайонах - це ахілесова п’ята міського голови Києва. У вагон метро не втиснутися; у маршрутці, аби взагалі доїхати, а навколо нових ЖК, приміром, на Лівому березі муніципальних шкіл садочків поліклінік немає взагалі. Закуплені нові автобуси, трамваї виглядають переконливо не лише на інфографіці звіту, але жодноі станції метро не введено в екплуатацію за мера Кличка.

Будівництво гілки на столичний Виноградар обросло скандалами і зупинилося. Підрядник півтора мільярда гривень, виділених на будівництво, поклав на депозит. "Нема знову контролю над цими питання. Неможна, щоб один заступник міського голови відав такими об'єктами. Треба мати персональний склад відповідальних осіб, які день і ніч контролюють об'єкт. Сподівання, що підрядник сам все робитиме гарно у нашій країні, не справджуються. Були набрані люди, які не мають віденошення до "Київметробуду". Це далося взнаки", - каже експерт з муніципального управління, кандидат політичних наук Костянтин Салій.

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Обіцяного Подільського мосту, який би розвантажив трафік через Дніпро, цього року також не чекати. Хоча мости та шляхопроводи Києва стомилися давно. "Відкриємо наступного. На темпах будівництва позначилася і криза, і короновірус - люди хворіли. Позначився і людський фактор. Я звліьнив заступника за неефектину ооганізацію роботи, який мав здати об'єкт цього року. Ми його добудуємо, щоб там не було", - обіцяє мер Кличко.

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Щоправда і спадок, вважають інші експерти, дістався не простий. У стомлені мости ще до Кличка потрібно було вкладати. "На те, щоб утримати міську інфраструктуру, треба до 5% вартості цієї інфрастурктури. Втім, той момент, коли потрібно було вчасно це робити втрачено. Тому тепер треба вкладати ще більше грошей. І ремонтують тоді, коли все починається валитися", - каже голова ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик.

Через ремонти та будівництва КМДА опиняється в епіцентрі постійних скандалів та обшуків. Міський голова це пов'язує з політичним тиском на нього. А слідчі - з корупційною складовою. Сьогодні, скажімо, "трусили" "Київавтодор". Останній ремонт Південного мосту, який ремонтується більше, аніж не ремонтується, на думку прокурорів, на півтора мільйона гривень міг би бути дешевшим.

"Службові особи "Київавтодору" та підрядні організації вступили в змову. Вносили недостовірні відомості до звітної документації щодо обсягу робіт та їх вартості", - каже застпуник прессекретаря Київської міської прокуратури Ігор Разумей.

Звинувачувати столичну владу у суцільній бездіяльності теж не можна. Але від величезного столичного бюджету, на думку експертів, результат мав би б бути вищим. Куди рухається Київ, поки що не зрозуміло. Генерального плану досі немає.