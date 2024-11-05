Київ у небезпеці?: гучна заява ветерана АТО сколихнула Україну

Українцям слід починати обкопувати Київ та готуватися до "нормальних таких" бойових дій.

Таке заявив ветеран АТО, а от як він це пояснив, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Гучна заява ветерана АТО

Ветеран АТО, виробник військової техніки Мартін Брест зробив гучну заяву! В інтерв’ю "5 каналу" військовий сказав, що пора братися за Київ й активно обкопувати столицю та готуватися цитую до бойових дій.

"Треба починати обкопувати Київ, напевно, а не тільки Покровськ, обкопувати все. Потім, якщо що, закопаємо. Треба починати готуватися до нормальних таких, матьорих бойових дій."

На запитання журналістки, чи уявляє він, "якщо почнуть це робити", ветеран відповів: "Та пофіг. Ну почнуть і що далі?

Повиють люди: "А-а! Боже, вони зібралися здати все до Києва". Ну нехай виють. Не подобається – виїжджайте. Ну серйозно, ну хватить, ну реально вже. От шо подумають люди, ну по перше люди не дурні, що вони по перше подумають: спочатку будуть вити, що вони збираються здати все до Русановки. А потім через два тижні чи три тижні, чи п’ять тижнів вони будуть проїжджати бориспільську трасу, бачити єбєйші укріплення і їм буде легше і трошки спокійніше, тому що вони будуть бачити, що їхнє місто укріплено максимально, що вони обкопано так, що ого го го: бажаю здоров’я і так кожне місто!”

Реакція українців

У коментарях під відео слова ветерана викликали різну реакцію, хтось нарікає на владу, інші нагадують про корупційні скандали.

"Хоча і гірка, зато правда. Від влади одна брехня,. корупція, несправедливість,не. Грамотні командири, не хватає зброї,відсутні укріплення,, слабо підготовлені бійці. Яка мотивація?,воюють бідні,.а остальні в броні або за кордоном. Брехнею, спійманими на вулиці, не навченими війну не виграти..."

Росіяни “поклали око” на Дніпро?

До слова, військовий аналітик Bild Юліан Рьопке вважає, що росіяни хочуть захопити Дніпро. Він зауважив, що є побоювання зміщення бойових дій до Дніпропетровщини, тому на адмінкордоні області будують фортифікації та посилюють оборонні позиції.

"Я думаю, це те, чого вони хочуть. Втім, це не означає, що вони зможуть це зробити. Я думаю, що перше місто, з яким їм доведеться зіткнутися, - це Павлоград. Є нові лінії оборони між Покровськом і Павлоградом. Я сподіваюся, що ці підготовлені лінії оборони витримають і будуть триматися принаймні до наступного літа".

Що не так із заявами про Дніпро?

Втім, з його слів, якщо швидкість буде така ж як після захоплення Авдіївки, а це 35 км за 10 місяців, то "це означатиме, що вони зможуть боротися всередині Дніпропетровської області вже у лютому чи березні наступного року".

Водночас раніше у мережі вже розганяли подібну історію, тоді інтернет облетіла новина, що лише 11 кілометрів залишилось росіянам до кордонів Дніпропетровщини. Українці, посилаючись на мапу аналітиків DeepState, підмічали, що до виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км — від Покровського напрямку та 11 км — від Гуляйпільського. Втім, у коментарі сайту ТСН.ua військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що російська армія дійсно перебуває за 11 км від кордону з Дніпропетровщиною — з боку Времівського виступу, що на межі Донецької і Запорізької областей.

Якби Європа хотіла - війна б вже закінчилася?

Крім цього, військовий акцентував, що якщо вже й говорити про перемовини, то потрібно тверезо оцінювати ситуацію та вимагати, щоб припинення вогню було мінімум на поточній лінії фронту. Також, на його думку, в Україні має залишитися армія чисельністю не менш як 1 млн людей, також необхідно стати членом оборонного альянсу, щоб унеможливити початок наступної повномасштабної війни. Й додав, якби Європа хотіла закінчення війни - вона б вже закінчилася.

Що буде з українцями якщо РФ виграє?

Водночас військовий зазначив, що особисто він виступає за те, щоб продовжувати бойові дії з РФ, бо у випадку якщо війна повториться, є ризик, що українців просто почнуть масово вивозити по концтаборах.

Нардеп заявив про зниження мобілізаційного віку

А днями нардеп від “Слуги народу”, полковник СБУ Роман Костенко висловився про мобілізацію в Україні, каже, що мобілізаційний вік треба знижувати до 20 років. Таку думку він висловив в ефірі проєкту "Говорить Великий Львів". Він наголосив, що наразі щодо цього питання ведуться дискусії.

"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину."

Нардепка закликає почати мобілізовувати жінок

Ну а згодом нардепка, вже колишня “слуга народу”, Мар’яна Безугла теж висловилась про мобілізацію й вкотре заявила, що час мобілізовувати жінок, бо брати на фронт лише чоловіків - це, цитую: “дискримінація”. Каже, що неодноразово подавала такі правки до законопроєктів, але колеги “відступали”.

"Давно підтримую мобілізацію жінок і вдячна Марії за те, що вона вкотре підняла актуальну тему. У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше — це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок) Почати варто було б із мобілізації на тилові посади: діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо. У тилу зараз багато "пристроєних" — тисячі й тисячі чоловіків, які "порішали" та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади гребуть зараз із тилових підрозділів не так «роти охорони», як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у збройних силах. Другий важливий напрямок — трудова мобілізація, яка у нас взагалі забута. Для виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості..."

Що каже Зеленський?

Нагадаємо, що у грудні 2023 року ймовірну мобілізацію жінок коментував і президент України Володимир Зеленський.

Тоді він чітко заявив, що не підтримає такий пункт.

Нагадаємо, раніше експерт повідомив, чи загрожує Україні обвал фронту. Колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов розповів про декілька напрямків, де окупанти проявлять активність.

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