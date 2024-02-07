Київ – у вогні, "прильоти" в Харкові та Миколаєві: Залужний зробив заяву

Піднімали винищувачі навіть у Польщі, адже була ймовірність, що російські ракети дістануться і туди.

Росія продовжує воювати з мирним населенням України і 7 лютого здійснила чергову масовану атаку. Є "прильоти", загиблі та постраждалі в кількох областях. У столиці рятували вагітну з вогню.

Усі подробиці ранкового терору – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Обстріл України і "приліт" у Києві

Вранці 7 лютого Росія вкотре атакувала Україну. У столиці знову "приліт" у житловий будинок. Про вибухи повідомляли з усіх куточків країни.

Досі димиться будинок у Голосіївському районі Києва. ДСНС проводить рятувальну операцію. Під завалами, ймовірно, є люди.

Станом на 12:00 було відомо про десятки постраждалих, з вогню витягнули вагітну жінку, вона перебуває у лікарні. Постраждав будинок і у Дніпровському районі.

Загалом у Києві через ранкову атаку загинули четверо людей. Нині відомо, що серед них – 73-річна жінка та 33-річний чоловік.

Не минулося без влучань і на Київщині: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних і один багатоквартирний будинки, господарські споруди, автівки та комунікації. В обласній військовій адміністрації повідомили про щонайменше двох постраждалих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київ – у вогні! "Прильоти" у Харкові та Миколаєві! Залужний зробив заяву!

Що відомо про постраждалих та атаку на Миколаїв

Атакували росіяни і Миколаїв, розпочали ще з ночі. Там пошкоджені два десятки приватних будинків і газова мережа. Одного чоловіка медики намагалися врятувати, втім отримані травми виявилися несумісними з життям, він помер у реанімації. одробиці атаки розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Насліки атаки по Миколаєву / Фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Що відомо про загиблого в Миколаєві

Згодом стало відомо, що загиблий у Миколаєві чоловік – працівник регіональної філії "Газмережі". У пресслужбі компанії кажуть, що чоловіка звати Леонід Глове і він усе життя присвятив роботі в газовій службі. Чоловік обіймав посаду головного енергетика. А поки ж у місті активно зачищають російський слід.

Терор Харкова і постраждалі

Тим часом Харків росіяни, як завжди, тероризували від 6-ї ранку. По місту і області випустили керовані ракети С300. Нарахували містяни щонайменше п’ять ударів. Там – влучання у нежитлову інфраструктуру.

Директор одного з підприємств у Слобідському районі Харкова зазнав поранень під час атаки, також поранені охоронець та жінка, про це в ефірі "Суспільне.Спротив" повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Болвінов.

Удари по Дніпропетровщині і Львівщині

Поцілили росіяни і у комунальне підприємство на Дніпропетровщині. Там потрощено майже усю техніку, яка займається благоустроєм міста. А на Львівщині сталося лучання у промисловий об'єкт у Дрогобичі.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Польща підняла винищувачі

Піднімали винищувачі навіть у Польщі, адже була ймовірність, що російські ракети дістануться і туди.

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Оперативне командування постійно моніторить ситуацію", – повідомили в польському ОК.

Заява Залужного про атаку

І хвилюватися було чого, адже за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, російські терористи запустили по Україні 64 повітряні цілі. А це:

20 безпілотників з Криму,

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Каспійського моря,

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників – їх запустили із Севастополя та Курська;

3 "Калібра" з носіїв у Чорному морі,

3 балістичні ракети "Іскандер-М" із мису Тарханкут, що в Криму, та Воронезької області,

5 зенітних керованих ракет С-300 з Бєлгородщини.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: офіційний портал ЗСУ / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що крилаті ракети зокрема й підлітали до польського кордону. Українська протиповітряна оборона збила 44 повітряні цілі.

Словом, Росія продовжує тероризувати мирне населення України. На відео після атак видно, як люди просто стоять і дивляться, як догорає їхнє житло)

"Помийка"-Скабєєва вже прокоментувала атаку на Україну

Росія ж далі брехатиме, що била по військових об’єктах, базах НАТО і так далі. Тим паче, що путіністка Ольга Скабєєва вже про це заявила на "тєлєканалє расії". Ось, як ропагандистка смакує горем українців і уперто заперечує у цьому вину Росії:

Також читайте Ракети маневрували та змінювали курс: Ігнат розповів подробиці масованого удару РФ

"Рано-вранці ВКС Росії завдали масованого ракетного удару по військових об'єктах України. За інформацією моніторингових каналів, 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснили запуск високоточних ракет із акваторії Каспійського моря. Декілька десятків крилатих Х-101 входили в повітряний простір України через Сумську та Миколаївську області, зводячи з розуму західні системи ППО. Зараз Київ – у вогні. Ракети заходили до столиці кількома хвилями з різних напрямків. На цих кадрах – пряме влучання у призначений об'єкт, його зняла міська камера. Через вторинні наслідки прильотів кілька районів Києва залишилися без електрики та води".

Реакція українців

"Военные объекты?!" Ну-ну! В ці казки повірять хіба що фанати Путіна, а от українці добре розуміють і на власні очі бачать, що відбувається. Тож вже мріють, коли врешті знесе Кремль:

Треба вже б і у*бати по орклендії, разочок-другий;

одразу видно військовий об'єкт, НАТОвський бункер із пропускним пунктом ухвалення рішень;

хочу, щоб на рашці була пустеля!

База НАТО з біолабораторіями на*уй.. кон*ені.

Що роблять українці після обстрілів?

Нічого особистого, рашисти, карма існує і вгатить так, що мало не здасться. І поки росіяни радіють влучанням по Україні, нібито по базах НАТО, українці втішають переляканих від вибухів тварин.

Україна продовжує протистояти терористам, які воюють з цивільними, вагітними та дітьми, і обов’язково переможе! Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родинам і близьким загиблих, і бажає швидкого одужання та відновлення усім постраждалим.

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