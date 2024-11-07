Київ у вогні: вибухи в кількох районах, дрон влетів у багатоповерхівку

Київ уночі здригнувся від вибухів. Гучно було в п’яти районах столиці.

Київ у вогні! В ніч проти 7 листопада столиця знову опинилася під атакою російських "Шахедів". Повітряну тривогу в місті оголосили ще близько опівночі і тривала вона до самого ранку. Вибухи кияни чули в пʼяти районах міста. Без руйнувань і потерпілих не минулося.

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Атака на Київ

В ніч проти 7 листопада в Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали дрони. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Сигнал тривоги у столиці пролунав о 00:13. Водночас військові попередили, що ударний безпілотник росіян летить повз Бориспіль у напрямку Києва. Інформацію про загрозу застосування БпЛА підтвердили в Київській міській військовій адміністрації:

"Увага! БпЛА з півночі курсом на Київі! Потурбуйтеся про власну безпеку!"

Перед цим у Київській обласній військовій адміністрації попереджали, що в регіоні працюють сили ППО. Згодом стало відомо про роботу протиповітряної оборони і у столиці. В той самий час у районі Києва було чути кілька вибухів:

"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Пізніше керівник КМВА Сергій Попко розповів, що над Києвом фіксують кілька ворожих безпілотників. Він додав, що робота ППО триває.

"Не ігноруйте тривогу, перебувайте в безпечному місці!" – закликав Попко.

Крім того, в районі столиці знову було чути серію вибухів на тлі відбиття дронової атаки. Близько 02:00 стали відомі перші наслідки ворожого удару. Про них у своєму телеграмі написав мер міста Віталій Кличко:

"Уламки БпЛА впали в Голосіївському районі. За попередньою інформацією, палають гаражі. Екстрені служби прямують на місце. В Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджені вікна в деяких квартирах житлового будинку. Звернень до медиків наразі не надходило. В місці поряд, де розташовані гаражі, палає приміщення СТО. Працюють пожежні. До медиків там теж ніхто не звертався".

Близько 05:00 у Печерському районі палали верхні поверхи багатоповерхівки. Там довелося евакуювати людей з будинку:

"В багатоповерхівці на Печерську внаслідок падіння уламків БпЛА займання сталося на 33-му (технічному) поверсі. Пожежні підрозділи працюють. Евакуація людей триває. Місто організувало для мешканців 2 автобуси. До медиків ніхто наразі не звертався".

Станом на 06:05 повітряна тривога тривала в Київській, Житомирській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Чернігівській і Миколаївській областях. Причиною сигналу були ворожі ударні безпілотники противника, які військові фіксували в повітряному просторі України.

В цей час стало відомо, що в Соломʼянському районі столиці уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного будинку. Горіло на відкритій території. А в Оболонському районі – загоряння на верхніх поверхах бізнес-центру. Крім того, в Подільському районі Києва сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку. Тоді ж стало відомо про перших потерпілих:

"У Соломʼянському районі госпіталізували одного потерпілого з території підприємства. Також у цьому ж районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа в приватному медзакладі. Відбувається евакуація. Потерпілих наразі немає".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ – У ВОГНІ! ВИБУХИ У КІЛЬКОХ РАЙОНАХ СТОЛИЦІ! Влучання в багатоповерхівку!

Всі наслідки атаки по Києву

За останніми даними столичної влади, які зʼявилися близько 08:00, падіння фрагментів російських дронів у місті сталося в шести районах: Голосіївському, Печерському, Солом'янському, Оболонському, Подільському та Дарницькому:

"В Голосіївському районі є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася по медичну допомогу – виникла пожежа на території гаражів і розташованої поряд СТО на загальній площі 200 м кв. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає. В Печерському районі сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м кв., часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає. Солом’янський район: на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м кв. Одна людина постраждала – уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також уламки впали на нежитлову споруду. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає. Подільський район: загоряння житлового будинку. Деталі уточнюються".

В Оболонському районі сталося загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м кв. Попередньо потерпілих немає. А в Дарницькому районі – падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі й потерпілих. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок. Пожежі та потерпілих немає. А ще в Мережі зʼявився момент збиття ворожого дрона.

Як згодом зазначили в КМВА, цієї ночі напад російських безпілотників відбувався хвилями з різних напрямків. БпЛА заходили на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних:

"Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками! Це була масована атака. На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових Сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА".

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові й нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на 08:20 стало відомо вже про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає. А місто після чергової російської атаки має ось такий вигляд.

Повторна тривога в Києві

Але й на цьому рашисти не зупинилися, і близько 09:00 дрони знову з'явилися над Києвом. Щонайменше один кружляв над лівим берегом столиці. В місті оголосили повітряну тривогу. Вона тривала майже пів години, після чого оголосили про відбій.

Колапс у метро

Ну і вже традиційно після затяжної тривоги у столиці в метро яблуку ніде впасти. На деяких станціях кияни не могли навіть дійти до вагонів.

Попередні атаки на Київ

Нагадаємо, нещодавно росіяни завдали ще одного страшного удару по Києву. Близько 04:00 30 жовтня вибух почули мешканці Солом’янського району міста. Уламки впали одразу в декількох місцях. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що там спалахнули пожежі.

Згодом він повідомив, що зайнялося і в одній із квартир у житловому будинку. Тоді одній постраждалій медики надали допомогу на місці. А згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла.

Вже за 10 хв Кличко повідомив, що постраждалих – дев’ятеро. Серед них – 11-річна дівчинка. Знову від рук росіян страждають діти. Згодом таку кількість постраждалих підтвердили й рятувальники. Вони додали, що пожежі на всіх місцях падіння уламків ліквідували.

А ще рятувальники опублікували кадри, на яких реанімують котика. Він був у квартирі, яка вигоріла майже вщент внаслідок атаки Росії по Києву. Пухнастикові допомогли і передали господареві.

Тим часом місцеві мешканці розповіли кореспондентці ТСН Ірині Коваленко, що постраждалих могло бути більше, однак їх врятувало диво.

19-та повітряна атака на Київ

Своєю чергою керівник Київської МВА Сергій Попко наголосив, що вночі відбулася 19-та повітряна атака на Київ за жовтень. Вона тривала понад дві години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику – заходили в бік столиці з різних напрямків на різних висотах.

За іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП. Пожежу вдалося ліквідувати. Крім того, Попко зазначив, що в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садка. Всі наслідки нічної атаки російських дронів у Соломʼянському районі столиці опублікували в КМВА.

Як відпрацювала ППО

Загалом вночі проти середи, 30 жовтня, армія РФ завдала удару ракетою по Україні, атакувала 62-ма БпЛА типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 33 дрони. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували ракетою невстановленого типу з Бєлгородської області. Її окупанти випустили по приватному сектору на Сумщині. Тим часом дрони Shahed армія РФ запускала з напрямків Орла та Приморсько-Ахтарська. Також зазначається, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

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