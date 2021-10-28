Київ від 1 листопада запроваджує максимальні обмеження, у "червоній" зоні за два дні опиниться 15 регіонів

Київ від 1 листопада запроваджує максимальні обмеження, у "червоній" зоні за два дні опиниться 15 регіонів

"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень.

Київ від 1 листопада переходить до "червоної" зони карантину. Відповідне рішення ухвалила Держкомісія ТЕБ та НС. Столиця запроваджує суворі карантинні обмеження.

Про те, як зміниться життя для городян від понеділка - 28 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, "червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, зокрема забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Наразі "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки уже діє у восьми областях, а від 30 жовтня, а це вже за два дні, до них приєднаються ще 7 регіонів. В "помаранчевій" і "жовтій” зоні залишається лише три регіони - Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська.

Коронавірус в Україні: з 30 жовтня до "червоної" зони приєднаються 7 регіонів

За минулу добу в Україні зафіксовано понад 26 тисяч нових діагнозів. І це найвищий показник від початку пандемії.

Статистика свідчить, що інфекція стрімко шириться і нинішня хвиля вже перевершила квітневий сплеск COVID-19. До шпиталів за минулу добу потрапили більш як 5 тисяч недужих, 576 хворих померли. Щепитися від коронавірусу напередодні встигли майже 300 тисяч українців.

Коронавірус в Україні: минулої доби щепитися від недугу встигли майже 300 тисяч громадян

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання