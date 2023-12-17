Київ виділив із бюджету на ЗСУ лише 1%: скандал набирає обертів - Зеленський відреагував

Ативісти вимагають збільшити видатки на ЗСУ, зокрема на фінансування медицини для військових.

На допомогу ЗСУ у бюджеті Києва передбачено лише 1% грошей, через що містяни вийшли на протести. Мер Києва Віталій Кличко розкритикував мітингувальників, а Володимир Зеленский зробив йому попередження.

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Днями Київрада прийняла міський бюджет на 2024 рік. І лише 1% з цих грошей спрямують на воєнні потреби. Це рішення викликало серйозну критику не тільки громадськості, а й перших осіб держави. Однак самі депутати Київради заявляють, що про війну повинна думати держава, а не місто.

Коли Київська міська рада голосувала за бюджет міста на 2024 рік, під її стінами зібралися мешканці столиці. Вони вимагали збільшити видатки для військових, адже на допомогу Збройним силам у міському бюджеті Києва передбачено лише 1 мільярд гривень.

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Яка позиція депутатів Київради

Не всі місцеві депутати задоволені рішенням спрямувати 2024 року зі столичного бюджету цілий мільярд гривень на допомогу ЗСУ.

Голова фракції "Європейська солідарність" у Київській міськраді Володимир Прокопів, який обіймає також посаду заступника голови КМДА, вважає, що ухвалювати "бюджет війни" потрібно тільки на рівні держави, а "міста мають жити своїм життям".

З розпачем відреагувала на такі слова депутата його колега Ксенія Семенова.

"Воюйте-воюйте, кияни. Лікуйте поранених. Ховайте загиблих. Пояснюйте людям без ніг, як тепер жити. Скидайтесь на дрони. Ваші податки підуть на розв’язки, міст, на дачі і дорогу через екопарк Осокорки. Сьогодні мені до сліз соромно сидіти в цій залі", - написала вона у Фейсбуці.

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Вимоги активістів

Про недоцільність певних статей витрат міського бюджету говорять і активісти та вимагають збільшити видатки на ЗСУ, зокрема і на фінансування медицини для військових.

Додаткові кошти

На тлі протестів Кличко заявив, що Київрада виділить додаткові 600 млн грн на підтримку ЗСУ. Також, за словами мера Києва, влада столиці виділила на військові потреби вже майже 7 млрд грн за цей рік. Однак, не обійшлось і без гострого слівця від очільника столиці.

Реакція Зеленського

Не залишив без уваги протести та голосування бюджету столиці і президент України Володимир Зеленський. Він зробив "попередження" через скандал у Київраді. Глава держави акцентував увагу на тому, що "життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і тим самим життям України – життям, яке ми маємо захистити від агресії Росії".

Нагадаємо, 14 грудня Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік, в якому передбачено доходи в сумі понад 72,6 млрд грн, а видатки - понад 85,3 млрд. На допомогу Збройним силам передбачено лише 1 мільярд гривень.

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