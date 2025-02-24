"Київ за три дні": нові факти, як 2022 року відбувався наступ росіян на столицю України

У лютому 2022 року російська окупаційна армія почала наступ на столицю України. Загарбники йшли колонами, а коли отримали відсіч — почали розстрілювати цивільних.

Російський наступ на Київ — одне з найзапекліших та найдраматичніших протистоянь повномасштабного вторгнення. Це вже практично стало синонімом до слів "взяти за 3 дні", якому, звісно, не судилося статися. Український кордон перетнули близько 40 тисяч російських солдатів із сотнями бронемашин, танків та авіацією.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Випалені вщент, з відірваними баштами та іржаві — саме такий вигляд сьогодні має та бронетехніка, якою росіяни дісталися околиць Києва три роки тому. Натомість зараз ворог не йде такою численною бронетехнікою на штурми — більш обережний. Але тоді, 2022 року, таким не був, і дуже здивувався. Тоді росіяни йшли великими колонами. Окупанти вже формувалися у рівні ряди, щоб, як сподівалися, урочисто заїхати до Києва. Та з "урочистостей" отримали хіба вогонь від розгорілих російських колон.

Російський наступ

Тоді спрацювали "Байрактари", спрацювала артилерія оборонців Києва. Подібне чекало на росіян і на дорогах, що вели від Чорнобиля у бік Козаровичів, Гостомеля, Бучі.

"Хоча з моїх слів може здатися, що нам все давалося легко, але — ні! Насправді росіяни мали безліміт у живій силі, у кількості зброї і це були добре навчені підрозділи, як пояснювали згодом військові", — зауважує кореспондент ТСН.

Нам довелося швидко закріплятися на висотах поблизу доріг, залізниці, на берегах річок. І підривати усі переправи через них. Нерідко саме біля підірваних переправ або під час спроб форсувати наші річки росіян і накривала українська артилерія. Але, мов зазомбовані, вони там з'являлися знову і намагалися пройти вперед.

Один з таких прикладів — битва за Мощун, маленьке селище на околиці Києва. За нього точилися чи не найзапекліші бої. Із пів тисячі будівель не вціліло жодної. Не в змозі перемогти у бою, росіяни почали масові знущання, катування та вбивства цивільного населення.

Київщина

У Бучі очевидці розповідали, що для росіян це було ніби забавою — розстрілювати без причини. Тільки у Бучі було виявлено 637 тіл убитих цивільних, з них десятки — це діти, кажуть в прокуратурі. В області убитих — близько 1600 осіб.

Це було масово — розстріли цивільних авто, розстріли людей у підвалах або тих, хто йшов на евакуацію, навіть погодженими з росіянами так званими "зеленими коридорами".

Але тривати так вічно не може. Українські воїни Збройних сил, Територіальної оборони та Національної гвардії, прикордонники та добровольчі батальйони поступово перейшли у наступ на усіх напрямках — Мощун та Ірпінь, Бровари, десятки інших сіл та містечок і зрештою чорнобильська зона та Славутич, де були останні спроби ворога закріпитися.

"Наприкінці березня з Київської області росіян не просто витіснили — українські оборонці завдали їм неймовірних втрат. Ба більше, змусили тікати. Чим показали: відстояли Київ — відстоїмо й Україну!", — йдеться у сюжеті ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 24 лютого. Мітинги на підтримку України в США! Київщина в перші дні вторгнення!

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