Київ задихається від смогу: що не так із повітрям у столиці і доки це триватиме

У Києві суттєво погіршується стан повітря. Зранку 16 вересня у деяких районах міста фіксувався середній рівень забруднювання повітря.

Кияни скаржаться, що у повітрі стоїть запах горілого і немає чим дихати, особливо у нічний час.

ТСН.ua з’ясовував наскільки ситуація з поганим повітрям є загрозливою для столиці і скільки ще це триватиме.

Найскладніше на лівому березі

Проблеми з якістю повітря виникли ще з вечора, 15 вересня. Нагадаємо, у КМДА повідомляли, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Людям рекомендували закривати вікна, не виходити без потреби на вулицю та пити більше води.

Зранку 16 вересня середній рівень забруднення повітря спостерігався на лівому березі столиці. Тож для мешканців Деснянського, Дарницького та Дніпровського районів ситуація на краще не змінилася.

Що кажуть в ДСНС?

У ДСНС Київської області розповідають, що у регіоні дійсно сталося декілька масштабних пожеж на екосистемах, але не лише вони є причиною забруднення повітря у Києві.

"Стан повітря у Києві погіршився не лише через пожеж у області. У екосистемах столиці теж сталося досить багато осередків займань за минулу добу. Що стосується області, то у нас виявлено два осередка пожеж – у Вишгородському та Броварському районах. Загоряння виникли на торфовищах, але вони знаходяться на відстані 80 кілометрів від Києва – вітром дим туди швидко не принесе. Тому казати, що саме через це погіршився стан повітря у Києві – невірно, бо трава горить і в самій столиці", - розповіли ТСН.ua в ДСНС Київської області.

Масштабні пожежі на Київщині

Що не так з повітрям у Києві?

За словами еколога Олександра Соколенка, ситуація зі погіршенням стану повітря найближчим часом кардинально не зміниться, буде лише погіршуватися, і пояснює чому саме.

"Тримається дуже аномальна суха погода, а до всього додається те, що вже багато діб поспіль вітер у столиці східний або південно-східний. Це зумовлено тим, що над південним заходом України та частково над Румунією та півднем Європи, тримається атмосферний фронт, що зумовлює перенесення південно-східного вітру зокрема до Києва та Київської області", - пояснює еколог Олександр Соколенко.

Дим зі сходу

Він додає, що навіть зараз у Києві тримається помірний вітер – це вплив циклону, який знаходиться над Румунією та частково над Молдовою.

"Декілька діб тому у Києві були опади та навіть гроза, але на схід від столиці дощів практично не випадало. Ситуація з посухою там набагато складніша, ніж у Києві. Там могли підпалити траву, спалювати бадилля чи листя, пожежа могла виникнути через необережність. Тому саме на сході від міста з’являються численні осередки пожеж. А оскільки дує східний та південно-східний вітер, то увесь дим несе на Київ. Саме він погіршує стан повітря у столиці", - запевняє Олександр Соколенко.

Коли стан повітря покращиться?

Еколог додає, що коли тримається антициклон, то зазвичай навколо великих міст і у них самих завжди погіршується стан повітря, а особливо, якщо це поєднується з сонцем та безвітряною погодою.

"Ситуація зміниться, коли до Києва прийде атмосферний фронт – з дощем та вітром, тоді стан повітря покращиться – стане менше пилу і забруднювачі розвіються вітром. Зараз помірний вітер теж є, але через антициклон це не сприяє покращенню стану повітря у Києві", - зауважує еколог.

Ще тиждень доведеться дихати горілим

Він підкреслює, що у Борисполі та Броварах задимлення у повітрі відчувається ще більше ніж у Києві, бо вони знаходяться східніше.

"Судячи зі всього найближчий тиждень ситуація з повітрям навряд чи покращиться у Києві, вона може лише погіршитися. Від завтра очікується послаблення східного вітру, а характер засушливої погоди збережеться як зараз. Тому якість повітря і далі буде погіршуватися та триматиметься запах горілого, на який скаржаться люди. Він відчуватиметься поки не прийде атмосферний фронт з дощем, який змінить це, але поки дощу на найближчий тиждень у Києві не прогнозують", - підсумовує Олександр Соколенко.

Нагадаємо, ТСН повідомляла, що причиною нічного та ранкового смогу та запаху гару у столичному регіоні стали пожежі на Київщині. Горить суха трава. Вогонь перекинувся на торфʼяники.

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