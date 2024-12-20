Київ здригнувся від вибухів, люди спостерігали страшні "прильоти": з’явилися моторошні кадри з місць влучань

Київ у вогні! Вранці 20 грудня росіяни вдарили ракетами по українській столиці. У місті прогриміла серія гучних вибухів. Палало у трьох районах міста. Без руйнувань та постраждалих не обійшлося.

Усі подробиці чергової ворожої атаки – в ексклюзиві TSN.UA.

Атака на Київ

Росіяни знову тероризують мирне населення України! Вранці 20 грудня в країні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана із загрозою ракетного удару через зліт МіГ-31К. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Сигнал щодо повітряної тривоги стали масово оголошувати в різних областях України близько 06.35. Скоро "почервоніла" уся карта країни. Військові заявили про ракетну небезпека по всій території України і пуск перших цілей. Всі вони летіли на Київ. Перші вибухи пролунали близько сьомої години ранку. Тоді мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО, а вже за кілька хвилин стали відомі перші наслідки ворожої атаки.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце. 07:28 — виклик медиків у Голосіївській район. Бригада прямує на місце. 07:33 — один потерпілий у Голосіївському районі. Медики надають допомогу на місці.”

Наслідки ворожої атаки

Потім мер Києва повідомив, що уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі. Також сталася пожежа в Соломʼянському районі міста.

Крім того, загорілося і в Шевченківському районі столиці. В Голосіївському — пошкоджена тепломагістраль.

Постраждав костел

Внаслідок сьогоднішньої атаки у Києві постраждав Костел святого Миколая. Через ворожий удар РФ там повибивало вікна. Він розташований поруч із бізнес-центром, який також сильно пошкоджений під час ракетного удару.

Фото із наслідками ворожої атаки опублікували і у Київській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що близько 07:00 ранку збройні сили рф завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ймовірно, ворог балістичні ракети. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста. Найбільше постраждав Голосіївський.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося п’ять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється. За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на 15 поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено. У Шевченківському районі також виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

Є загиблий та постраждалі

За оновленою інформацією від КМДА, внаслідок ворожої атаки 12 людей постраждали. Спершу двох із них госпіталізували, а потім з'ясувалося що усього до лікарні потрапили п'ятеро людей. Також стало відомо, що одна людина померла.

"Вранці ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Станом на зараз зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах столиці.У Голосіївському районі відбулось загорання автомобілів та виявлено тіло загиблого чоловіка, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Ще одного постраждалого чоловіка медики госпіталізували. Зафіксовано пошкодження офісних приміщень, а також декількох житлових будинків, внаслідок чого відбулось загорання в одній із квартир, де перебувала матір з 2-річною дитиною. Хлопчик не постраждав, матір оглядають лікарі", — повідомили в поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, у Соломʼянському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на території району, є пошкодження в одній з недобудов. У Шевченківському районі виникла пожежа на підприємстві.

Київ без тепла

Близько 9-ої години ранку мер міста Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Що кажуть рятувальники?

В цей час з’явилося оновлення від столичних рятувальників.У ДСНС Києва повідомили, що у Голосіївському районі сталось загоряння п'яти автомобілів. Пошкоджено дорожне покриття, з подальшою розгерметизацією газової труби. Пожежа ліквідована. Тривають роботи по ліквідації розгерметизації труби. Виявлено одного загиблого та одна людина постраждала. За іншою адресою впали уламки, внаслідок чого, сталось загоряння в одній із будівель на 13-му поверсі. Обвал конструкцій, вхід на 15 поверх завалено. Лише погляньте на ці фото, здається, що це кадри з фільму жахів, але це наша реальність.

У ДСНС Києва також уточнили наслідки атаки у двох інших районах міста: "Солом'янський район: внаслідок падіння уламків у 3-х поверховій будівлі сталось загоряння. Пожежу ліквідовано на площі 15 кв. м. Роботи завершено. Шевченківський район: загоряння в адміністративній будівлі на площі 100 кв. м окремими осередками локалізовано. Проводяться роботи з пошуку потерпілих".

Атака на Київщину

Однак і це ще не все. Вночі російські окупанти атакували Київську область безпілотниками. Внаслідок чергового ворожого удару дронами на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м². Про це повідомили в ДСНС України.

"На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту “Бориспіль”, місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади. Пожежу локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає", — зазначили у ДСНС.

Реакція Росії

Сьогоднішній удар по Києву вже прокоментували в Росії. У мінубивств РФ заявили, що це "відповідь на нещодавню атаку західними ракетами по Ростовській області". У відомстві стверджують, що завдали удару по "пункту управління СБУ", київському КБ "Промінь" та позиціям ЗРК Patriot. Усе, що ми показали вам раніше, доводить те, що росіяни знову брешуть.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Шакалы! Твари! Нелюди!" КИЇВ ОГОВТУЄТЬСЯ ВІД ШАЛЕНОЇ АТАКИ! Люди шоковані!

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