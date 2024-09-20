Київ знову задихається від диму: яка причина, що каже влада і коли повітря очиститься

Київ знову огорнуло димом – у повітрі відчувається запах гару, жителі скаржаться на те, що важко дихати. Місцева влада закликала зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Яка причина погіршення стану повітря в Києві та коли розвіється дим – читайте на ТСН.ua.

У Києві вранці 20 вересня знову погіршився стан повітря. Жителі столиці зафіксували на фото і відео, як місто затягло густим димом із гидким запахом. Люди скаржаться на головний біль через те, що їм буквально нема чим дихати.

За даними сервісу IQair, цього ранку Київ опинився на третьому місці серед усіх міст світу з найзабрудненішим повітрям. Рівень забруднення повітря у столиці перевищує гранично допустимий у 12,5 раза. Попереду – тільки Багдад та Каїр.

Рівень забруднення повітря в Києві 20 вересня / Інфографіка: IQair

За даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 у повітрі Києва було зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу). Можливою причиною цього там назвали пожежі в екосистемі Київської області. Зокрема, є займання у Вишгородському районі.

В КМДА рекомендували жителям столиці:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

у разі наявності увімкнути на максимум очищувач повітря.

Київ затягло димом / Скриншот з відео

Київ затягло димом, людям важко дихати

Причини появи диму в Києві

У Міндовкілля України повідомили, що станом на 10:00 у повітрі Києва та його околицях зафіксоване значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина – горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), що є компонентами диму.

Як пояснили у відомстві, щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин у приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення.

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Зі свого боку начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що в області зафіксовано погіршення стану повітря через пожежі в екосистемах. Зокрема, у Вишгородському, Броварському, Обухівському та Бориспільському районах зафіксовані пожежі торф’яників, трав’яного настилу та лісової підстилки. Рятувальники продовжують ліквідацію загорянь.

"За результатами з автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у регіоні фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний фон на території області перебуває в межах норми. Моніторинг стану повітря продовжується", – йдеться в заяві Кравченка.

Поради киянам з огляду на погіршення стану повітря

Щоб зменшити можливий негативний вплив на здоров'я від забруднення повітря, у Міндовкілля надали такі рекомендації:

обмежити перебування на вулиці;

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

відмовитися від провітрювання квартири, за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день;

якщо маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;

у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.

Особливу увагу на ці поради мають звернути люди з хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

Коли повітря в Києві очиститься

Як повідомив у ефірі телемарафону заступник директора Департаменту захисту довкілля КМДА Володимир Дундар, забруднення повітря спостерігається від 01:00.

"Причиною такого забруднення є пожежі на території Київської області. Основний масив пожеж припадає на Вишгородський район. Там горить ліс на території 172 гектарів", – сказав Дундар.

Він зазначив, що пожежу вже локалізовано. За словами посадовця, повітря поступово очищуватиметься після подолання наслідків пожеж.

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"На жаль, через низьку швидкість вітру очищення повітря швидко не відбувається. Маємо надію, що додаткових пожеж не буде і найближчим часом ми зможемо вже вільно пересуватися містом і дихати чистим повітрям", – сказав Дундар.

Він зазначив, що не може дати конкретного прогнозу, коли саме повітря очиститься:

"Ми прогнозуємо певне збільшення швидкості вітру. Це безпосередньо впливає на швидкість очищення повітря".

Проблема з пожежами на торфовищах і що з цим робити

У статті видання Texty.org.ua йдеться, що торфовища дуже часто стають основою для розростання подальших пожеж. Вони найчастіше межують з перелогами, сільгоспземлями або лісом – і саме торфовища стають першопричиною пожеж на цих територіях.

"Щодо Київщини – то тут можна говорити про цілу сукупність факторів. Це і наслідки ще радянської меліорації, яка саме у Київському регіоні набула рекордних масштабів, і створення нових агроугідь і, звісно ж, потрапляння частини торфовищ під забудову", – зазначають автори матеріалу.

За іншої погоди пожеж, можливо, вдалося б уникнути. Але цього року літо та осінь виявилися надзвичайно спекотними та посушливими, "з’ївши" залишки вологи у торфовищах.

Збільшення кількості пожеж по всій країні, зокрема й через торфовища, означає, що з ними необхідно щось робити. Експерти погоджуються з тим, що слід припинити проводити осушення чи промислову експлуатацію нових. Слід запровадити заборону на нові осушення боліт. В ідеалі болота потрібно відновлювати.

А на місцях колишніх розробок торфу та осушених боліт можна вирощувати біоенергетичні культури – вербу, очерет на пелети. Ще один напрямок – ягідництво, вирощування журавлини та лохини. Окрім того, осушені болота можна засівати травою та розвивати там тваринництво.

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