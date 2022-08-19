"Київщина постійно під загрозою": голова ОВА пояснив, наскільки захищений кордон з Білоруссю

Київщина постійно під загрозою, бо наш сусід – союзник країни-терористки.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що кордон з Білоруссю захищений, і ми можем не чекати на повторну Бучу, Ірпінь, Бородянку.

"Ми повинні розуміти, що Київщина постійно під загрозою. Ми не будемо спати спокійно до повної нашої перемоги! Ми не браття з тим народом, ми сусіди. І сусід у нас – союзник країни-терористки. Хочу сказати, що території, які межують з Білоруссю, дуже специфічні: там ЧАЕС, високий радіаційний фон. Тому наші військові готуються до будь-яких сценаріїв, розуміючи наші помилки і маючи певні переваги. Підуть чи ні, треба до цього бути готовими завжди. Ми маємо будувати бомбосховища, бо це загроза не на рік і не на два – це назавжди", - наголосив він.

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Кулеба переконаний, що так, як раніше ми приділяли увагу розвагам, зараз маємо ще більше приділяти уваги захисту і безпеці. І необхідно, щоб на усіх рівнях це розуміли.

"Це наш вибір – бути свідомими. І хай кожна дитина виросте і думатиме, за кого голосувати. Ми тепер точно знаємо, чому це важливо – робити правильний вибір", - підсумував очільник Київської ОВА.

Раніше Кулеба розповів, що робити з утікачами та колаборантами на Київщині.

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