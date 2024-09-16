Київщину вкрив смог та чути запах гару: що сталось (фото, відео)

Причиною нічного та ранкового смогу та запаху гару у столичному регіоні стали пожежі на Київщині. Горить суха трава. Вогонь перекинувся на торфʼяники.

Про це з місця події повідомив кореспондент ТСН Іван Воробйов.

Кореспондент ТСН зауважує, що через суху погоду та сильний вітер вогонь миттєво розповсюджується. На місцях займання працюють рятувальники.

На Київщині ліквідовують займання

"Подекуди полум'я локалізували, але вогонь перебирається на нові ділянки. Особливо небезпечно те, що через вітер вогонь перекидається на крона дерев. А це - хвоя, тому вогонь швидко поширюється. На місці ми побачили понад 10 машин рятувальників та близько 50 рятувальників. Вони працюють дуже швидко та злагоджено", - каже Іван Воробйов.

На Київщині спалахнули пожежі

Торфовища важко гасити, бо вони тліють. Але рятувальники кажуть, що ситуація контрольована.

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