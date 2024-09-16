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Київщину вкрив смог та чути запах гару: що сталось (фото, відео)

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Київщину вкрив смог та чути запах гару: що сталось (фото, відео)

Масштабні пожежі на Київщині

Рятувальники ліквідовують сильне займання.

Причиною нічного та ранкового смогу та запаху гару у столичному регіоні стали пожежі на Київщині. Горить суха трава. Вогонь перекинувся на торфʼяники. 

Про це з місця події повідомив кореспондент ТСН Іван Воробйов.

Кореспондент ТСН зауважує, що через суху погоду та сильний вітер вогонь миттєво розповсюджується. На місцях займання працюють рятувальники. 

На Київщині ліквідовують займання / ©
На Київщині ліквідовують займання

"Подекуди полум'я локалізували, але вогонь перебирається на нові ділянки. Особливо небезпечно те, що через вітер вогонь перекидається на крона дерев. А це - хвоя, тому вогонь швидко поширюється. На місці ми побачили понад 10 машин рятувальників та близько 50 рятувальників. Вони працюють дуже швидко та злагоджено", - каже Іван Воробйов. 

На Київщині спалахнули пожежі / ©
На Київщині спалахнули пожежі

Торфовища важко гасити, бо вони тліють. Але рятувальники кажуть, що ситуація контрольована. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 16 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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