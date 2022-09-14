Київська безпекова угода: ексгенсек НАТО розповів, як Захід планує підтримувати Україну

Україна стала на крок ближчою до безпекової угоди. У Києві презентували рекомендації до документа, в разі підписання якого країни-гаранти допомагатимуть Україні бити ворога.

Ексгенсек НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, презентуючи рекомендації до київської безпекової угоди, запевнив, що документ суттєво відрізняється від горезвісного Будапештського меморандуму. У разі військової агресії проти України країни-підписанти угоди в найкоротший термін повинні надати зброю, допомагати фінансово, запровадити проти агресора санкції. Київська безпекова угода не стане альтернативою вступу України до НАТО, а лише має допомогти нашій країні на шляху до Північно-Атлантичного альянсу.

Як Захід планує підтримувати Україну в ії протистоянні з агресором та про подробиці безпекової угоди пан Расмуссен розповів в ексклюзивному інтерв'ю "1+1".



На пресконференції Ви сказали, що в нас усіх погані спогади і поганий досвід з Будапештським меморандумом, тому Ви вирішили обрати іншу назву Київський безпековий договір, але чи змінить це суть

Це не просто зміна назви, це також і зміна змісту. По-перше, Київський безпековий договір – це зобов’язання надати Україні всі потужності, аби вона могла себе захистити. А ще, цей договір не буде залежати від Ради Безпеки ООН, де Росія має право вето. І, що важливо, ми прописуємо механізм, аби забезпечити виконання Договору. Тому справді багато відмінностей від Будапештського меморандуму. Ми вивчили уроки минулого.

Ви могли би коротко описати цей механізм?

Якщо на Україну вчинять напад в майбутньому, то Україна протягом 24 годин може запросити консультації з-поміж країн-підписантів Договору. І після цих консультації країни-гаранти Угоди мають впродовж 72 годин визначити, як діяти.

Ви сказали, що Договір може бути підписаний, поки триває ця війна. Що може змінитися, якщо за два-три місяці країни-гаранти поставлять свої підписи під угодою?

Я думаю, що дуже важливо підписати цей Договір якнайшвидше. Бо якщо ми казатимемо, що подібна безпекова угода можлива тільки після завершення війни, то ми будемо лише заохочувати Путіна продовжувати цю війну, щоб країни-гаранти не мали можливість допомогти Україні

Тож, на які зміни тоді можна розраховувати?

Це чіткий сигнал Путіну: "Ти не переможеш в цій війні!". І це чіткий сигнал, що ми беремо зобов’язання підтримувати Україну стільки часу, скільки треба

Пане Расмуссен, уточніть, будь ласка, Ви кажете, що Договір може буде підписаний, поки триває війна, а набуде чинності він чинності коли?

Він набуде чинності одразу після підписання.

Одразу? Уявімо Договір підпишуть за два-три місяці, а Росія тим часом почне, уявімо, наступальні операції на Заході України, отже, ми зможемо запростити допомогу у такому разі?

Так, і це продовження того, що ми вже робимо. Ми зараз надаємо Україні зброю. Ту зброю, яку мали би надати давно. І Збройні сили України довели, що вони здатні ефективно її використовувати, аби перемогти Росію. Тому Договір буде природнім продовженням того, що ми вже робимо.

А в чому буде особистий інтерес країнам-гарантам брати участь в угоді?

Головне, що Україна б’ється за свободу і демократію. І в цьому сенсі вона б’ється за всіх нас. Ось що закладено в документі для країн-підписантів. Запорукою безпеки в Європі сьогодні є вільна і суверена Україна – в тих її кордонах, які визнає міжнародна спільнота. Тому для мене перемога України – це повернення всіх своїх територій, включно із Кримом.

Чи означає підписання Київського безпекового договору те, що Україна зможе отримати більше зброї і обладнання, якого вона потребує?

Найкращі безпекові гарантії, які може отримати Україна, це мати сильні, потужні збройні сили, щоби витримати будь-який напад Росії. І це основа цього документу: країни-гаранти зобов’язуються надати всю зброю, все обладнання, якого потребує Україна, все необхідне навчання, проводити спільні маневри, або допомогти Україні побудувати міцну систему оборони - ось про що цей документ.

Пане Расмуссен, кілька разів Ви згадали про зброю. Ви мали на увазі, що країни, підписавши цей безпековий документ посеред війни, не долучаться до війни на боці України, натомість допомагатимуть зброєю та навчанням, правильно ми розуміємо?

Договір існує для того, щоб надати Україні всі потужності захистити себе, але самостійно, від російської агресії. Тому угода не означає, що ми відправимо в Україну союзні війська, натомість ми надамо Вам всю необхідну допомогу, аби витримати натиск Росії.

Але ця допомога і так вже відбувається. То що може змінитися, якщо посеред війти підпишуть цей документ?

По-перше, угода – це чіткий сигнал, що наша допомога не одноразова, а довготривала, і ми беремо на себе зобов’зання підтримувати Україну. Це дуже важливо. І це дуже чіткий сигнал для Путіна – він не зможе підірвати нашу єдність всередині західних союзників, і ми будемо підтримувати України до перемоги, скільки б часу не знадобилося.

Ви розраховуєте, що тільки західні союзники підпишуть цей договір?

Якщо говорити реалістично, то так. Ми маємо покладатися переважно на країни НАТО. Так само можна говорити і про країни з-за меж Альянсу, наприклад, Австралія. Але я би сказав, що дуже важливоє є участь Сполучених Штатів. Але також Великої Британії, Франції, Німеччини, балтійських країн, скандинавських країн. Це може бути і Туреччина. Я шукатиму надійних партнерів, які можуть дати гарантій.

Хто, на Вашу думку, може стати першою країною-гарантом, яка поставить свій підпис?

Я думаю, важливо, щоб Сполучені Штати першими поставили свій підпис. І я впевнений, багато країн наслідуватимуть приклад

Ви сказали, що це проміжний, тобто тимчасовий документ. А якою Ви тоді бачите довготривалу безпекову угоду для України. І, до речі, це проміжний документ до якого періоду? До закінчення війни?

Ні, ні, аж до того часу, поки Україна зрештою не стане членом НАТО, якщо вона забажає. Це записано в її Конституції, що це її прагнення. Це суверенне рішення України. Ми в це не втручаємося. Але поки що, щоб не сталося на шляху до НАТО, Україна має мати залізобетонні гарантії безпеки, і вони будуть в Київському безпековому договорі.

Як поовідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський прокоменував пакет рекомендацій від Єрмака - Расмуссена щодо гарантій безпеки. За словами президента, влада працює над тим, аби гарантами безпеки України стали "найсильніші суб’єкти вільного світу".

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