Київське море рекордно обміліло: еколог назвав можливі причини та загрози

У Київському морі помітили різке зниження рівня води. У соціальних мережах публікують відповідні фото та стверджують, що рівень води зменшився приблизно до двох метрів. На сотні метрів від берега, утворились нові мілини, а існуючі острови збільшилися вдвічі.

ТСН.ua з’ясовував, що відбувається з Київським морем і наскільки це загрожує екосистемі водойми.

Такого ще не було

Еколог Олександр Соколенко, якому ми показали фото, каже, що такого ще не було – води практично немає, її рівень знизився до двох метрів. Він додає, що добре знає ці місця і піску там раніше не було.

"Рівень води у Київському водосховищі, як і у всіх штучних водоймах, пов’язаний зі скидами води на дамбі Київської ГЕС. Тобто, якщо більше скидається води, то відповідно менше води буде у водосховищі, але її стане більше у Києві, там її рівень збільшиться на якийсь час. Все це штучно регулюється на греблі працівниками ГЕС, а також на її каналі. Гадаю, що спад рівня води у водосховищі пов'язаний з якимось роботами на Київській ГЕС, а от з якими саме невідомо", – розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Київське море обміліло / Фото: соціальні мережі

Версії різкого обміління моря

Експерт зазначає, що у кінці серпня російська ракета влучила у споруду дамби Київської ГЕС.

"Після цього у Києві фіксувалися рекордно низькі рівні води. Тобто можна припустити, що там були якісь пошкодження, зокрема і у системі регулювання рівня води. Це перша з можливих версій теперішнього обміління і, можливо, зараз на самій дамбі виконуються якісь ремонтні роботи. Друге припущення, можливо, є якась інформація про підготовку нових ракетних атак ворога, зокрема на енергетичні об’єкти, і перед цим може скидатися вода, щоб мінімізувати ризики, у випадку пошкодження греблі унаслідок ракетної атаки. Це лише моє припущення, бо реальна причина наразі невідома", – підкреслює Олександр Соколенко.

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Наслідки можуть бути негативними для екосистеми

Фахівець каже, що обміління через такий раптовий скид води негативно вплине на екосистему Київського водосховища.

"Під час таких скидів води, найбільше потерпає північна частина Київського водосховища, яка розташована у Чернігівській області. Там є великі ділянки заболочених територій – безліч проток, невеликих боліт та озерець. Вся ця система зневоднюється і там може масово гинути риба. Тому скид води – дуже погано вплине на саму водойму та її фауну, особливо, якщо вода скидається так різко за день-два на один або два метри", – підкреслює еколог.

Раніше ТСН.ua розповідав про пошкодження дамби Київської ГЕС: експерт розповів, до чого готуватися.

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