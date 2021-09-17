Київські лікарні заповнюють важкі хворі на коронавірус: із 35 пацієнтів лише троє не потребують кисню

Київські лікарні заповнюють важкі хворі на коронавірус: із 35 пацієнтів лише троє не потребують кисню

Медики констатують, що ця хвиля характеризується тим, що більшість хворих стають важчими.

В Україні стрімко зростає кількість випадків коронавірусу. Кожен день на понад тисячу хворих більше. Така статистика позначилась на лікарнях, особливо у Києві.

Про це зазначає кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, яка побувала у медичному закладі.

У лікарні №4 зараз ушпиталено із коронавірусом 35 людей і це повне завантаження терапевтичного відділення. Із них 32 людини потребують додаткового кисню.

Медики констатують, що ця хвиля характеризується там, що більшість хворих стають важчими, потребують кисню і до того ж, їхня хвороба триває довше.

«Від початку цієї нової хвилі в нас проліковано 4 вакцинованих пацієнти. Набагато легше протікає хвороба. Немає таких змін у легенях», - розповідає лікарка закладу.

Серед 35 хворих, які зараз лікується, також є одна жінка, яка вакцинована, але її хвороба протікає легше. Вона не потребує додаткового кисню.

Коронавірус в Україні: що говорять лікарі про зростання кількості хворих

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання