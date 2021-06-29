Київські медики встановили юнаку надруковані на 3D-принтері кістки, бо його власні знищив рак

Хвороба прогресувала дуже швидко, кістки тазу і довколишні тканини хлопця були вже наполовину знищені.

В Київському Інституті раку зробили унікальну і складну операцію 16-річному українцю, якому рак знищив майже половину кісток тазу. Попри шалену площу ураження, лікарі не здалися хворобі і разом із науковцями та сучасними технологіями поставили всередину тіла українця нові кістки, зроблені на 3D-принтері. Це третя подібна операція в історії України і перша, про яку медики наважились розповісти. Раніше такі операції коштували шалених грошей, але нині цей процес значно здешевився і все більше людей, яких спіткала така доля, отримують шанс на життя!

Про це йдеться в сюжеті "Спецкору".

Торік 15-річний Артур радів життю, грав із друзями в футбол, але одного дня хлопець відчув болі в районі тазу. Лікування, яке було призначено, зовсім не допомогло, тож хлопця направили на МРТ. Висновок був невтішний - саркома Юінга і велика пухлина. « І з жовтня місяця ми вже лежали у дитячому відділенні... пройшли перший курс хіміотерапії», - розповідає мама юнака Олеся Полянська.

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Хвороба прогресувала дуже швидко, кістки тазу і довколишні тканини хлопця були вже наполовину знищені. Потужними хіміотерапіями пухлину стабілізували і постало питання, що робити далі. Медичний консиліум був майже одностайний - потрібна термінова трансплантація кісток. У світі таким пацієнтам роблять трансплантацію кісток зі спеціального медичного титану, які друкуються на надзвичайно точних титанових 3D-принтерах. У нас такого навчилися лише минулого року. «Практично вся ліва половина таза відсутня. Наше завдання було не тільки компенсувати, але ще і зробити так, щоб можна було імплантувати туди ендопротез для того, щоб пацієнт міг надалі ходити», - розповідає головний дитячий онколог Григорій Климнюк.

Модель майбутнього імпланту розробили в інституті травматології і ортопедії Національної академії медичних наук України. Надрукували на поки що єдиному в Україні і дороговартісному 3D-принтері у приватній спеціалізованій компанії. Все треба було зробити дуже швидко у перерві між хіміотерапіями. Процес зайняв 7 днів нескінченних консультацій медиків, біоінженерів та фахівців 3D друку.

«До того моменту, поки ми надрукуємо це з титану, біоінженер з лікарями уже кілька разів там провів кілька консиліумів і узгодив всі розміри. Ця модель була віддрукована в пластику», - розповідають фахівці.

Операція тривала понад 6 годин. Нині справи у хлопця йдуть на поправку. Покращилися аналізи і він мріє повернутися додому, до друзів, хоче займатися спортом. І це цілком реальна історія, кажуть медики Інституту раку. Імплант розрахований на десятки років експлуатації, хоч Артурові доведеться все життя слідкувати за власним здоров'ям. Адже хвороба - підступна.

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