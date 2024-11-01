Київський казус Джорджа Буша-старшого: ексклюзивні спогади перекладача експрезидента

1991 року в Радянському Союзі і навколо нього відбувалися події, які все помітніше розігрівали ситуацію і тривожно відлунювалися в різних куточках планети, насамперед, у її провідних країнах. На очах руйнувався "двополюсний світ", і це вимагало оперативного осмислення та невідкладних реагувань. Тому зовсім невипадково тогочасний президент США Джордж Буш вирішує особисто побувати в епіцентрі цих подій, в СРСР, вирушивши до Москви з офіційним візитом (радянський лідер Михайло Горбачов з радістю його приймав). Водночас до програми візиту було включено візит Джорджа Буша до України.

У Києві має прозвучати повноцінний політичний сигнал. Але зʼясовується, у Державному департаменті немає штатного перекладача на українську. І його знаходять. Сина мігрантів з України, журналіста "Голосу Америки" Джорджа Саєвича.

"Мені зателефонували, я саме був тоді на роботі, від Державного департаменту і запитали, чи я би був зацікавлений скласти іспит на перекладача. І я сказав - так, я люблю складати іспити. Кілька днів після цього сказали, що я здав іспит, і кілька днів після того запитали, чи я не хотів би поїхати з президентом Бушем як його перекладач до Києва", - розповів перекладач Саєвич в інтерв'ю Ользі Кошеленко в проєкті "USA-UA: секретні файли колишнього будинку".

Перший пункт програми - Москва. Два повноцінних дні. Тим часом у Києві разом з іншими членами американської передової групи вже близько тижня очікує перекладач Саєвич. Він хотів би заздалегідь отримати тексти виступів президента Буша, щоб підготуватися. Але матеріали до головної промови у Верховній Раді ще готують, кажуть йому помічники президента. Промову він отримає лише пізньої ночі напередодні виступу.

У Києві президент Буш лише один день. Від Борисполя президент США їхав у машині разом із очільником Верховної Ради УРСР Леонідом Кравчуком.

"Не думаю, що хтось із нас очікував такого теплого прийому і ентузіазму. Ми були дуже вражені цим. І навіть попросили президента в якийсь момент вийти з кортежу і помахати натовпу, що він і зробив. Кількість людей насправді вражала", - згадує Роман Попадюк, перший посол США в Україні (1992-1993 роки).

"Був один напис, на це звернув увагу президент Буш - "США геть з України". Він звернув увагу Кравчукові на це і каже: "В кожному натовпі буде одна така особа". Я також побачив цей напис і був готовий поправити, але дав можливість президенту Кравчукові самому поправити. Бо напис був "USSR out of Ukraine: СРСР - геть з України", - зазначив Саєвич.

На переговорах у Маріїнському палаці президент Буш каже, що США, як і раніше, співпрацюватимуть із союзним центром - Москвою. Але новий союзний договір, який готує президент СРСР Михайло Горбачов, дасть можливість також мати справу із республіками напряму. Премʼєр-міністр Вітольд Фокін одразу пропонує американцям вкладати кошти в українську економіку, брати участь у приватизації, розвивати спільні виробництва.

Втім дещо з побаченого і почутого, очевидно, таки справляє враження на президента Буша. Він починає сумніватися у тому, що невдовзі збирається сказати перед Верховною Радою України. Тож цікавиться у своєї команди, чи є переклад його промови, щоб ії міг переглянути Кравчук.

"Скоупкрафт каже - ні, немає. А я тоді виступаю і дістаю зі своєї кишені і кажу: "Так, пане президенте, маємо". І дав йому. Але він тоді дав Кравчукові, але був Кравчук щось почав переглядати. Однак було дуже мало часу і всі ми пішли до парламенту. Я знаю, що було розчарування, коли президент Буш у відомій промові "котлети по-київськи", сказав те, що сказав на підтримку Горбачова. Але він зробив багато хорошого з перебудовою і гласністю", - додав Саєвич.

Ця промова увійде до історії під назвою Chicken Kyiv speech. Тут гра слів - вона водночас означає і промова "котлета по-київськи", і промова боягуза у Києві. Найвідвертіші антиукраїнські формулювання у текст вписали на прохання Горбачова.

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