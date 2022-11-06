Київський метрополітен - іменинник: історія транспорту, який цього року став ще й прихистком

В недавні страшні ракетні обстріли кияни знову не знехтували укриттям і працівники метрополітену знову робили все, щоб тривоги у людей було менше.

Київський метрополітен сьогодні відзначає свій день - 6 листопада 1960-го року було відкрито першу чергу станцій. Зараз для усіх це не лише транспорт, а й надійне укриття, куди можна спуститись під час тривог, йдеться в ТСН.

В перші дні повномасштабного вторгнення багато людей виїздили, хто лишався - шукав безпечне місце. 24 лютого в метро як в укриття кияни почали приходити після обіду. Ночувати залишалось від 500-та до 800-та людей.

Валентина Чужа - керівниця однієї із станцій станції, вона прийшла на роботу 24 лютого, а завершила зміну - лише 20 березня. У цей час над її домом літали снаряди, а в її колеги - родина опинилась в окупації, та працівники метро не залишили роботу. "У той час у кожного був свій фронт і кожен був там, де йому було потрібно бути, метрополітен був на своїх робочих місцях. Допомагав людям якось пережити те, що сталося тоді, якогось допомогти, підтримати, заспокоїти. Щоб люди впевненість якусь почували, хоч тут, у нас. Під землею. Якраз 24 уже під ранок обстріли сильні пішли і не повірите – прийшла мама півтора дня дитинці, вона її родила і її виписали додому – і півтора дні дитині і вони прийшли ховатися це таке було…Ми дуже хвилювались", - пригадує Валентина.

Такі родини запрошували до окремого приміщення, там було тихіше і тепліше.

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Головне тоді було - підтримувати один одного, люди ділились продуктами, працівники метро залагоджували складні ситуації. "Тільки допомога один одному вона рятує життя, вона дає надію на те, що все буде гаразд", - кажуть працівники метрополітену.

З початку повномасштабного вторгнення метро стало не лише прихистком для киян. Президент України проводив прес-конференцію в метро, на станціях давали концерти світові зірки. Співали і звичайні кияни, перечікуючи тривоги. Під землею святкували дні народження і милі сімейні події.

В недавні страшні ракетні обстріли кияни знову не знехтували укриттям і працівники метрополітену знову робили все, щоб тривоги у людей було менше.

Сьогодні 6 листопада, у день київського метро, у Валентини Чужої своя дата - 24 роки, як вона працює в підземці. Це її фронт і сотень працівників метрополітену і вони усі разом із пасажирами дуже хочуть якось почути: "Станція Майдан Незалежності, перехід на станцію Хрещатик". Що можливо лише після перемоги.

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