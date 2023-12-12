"Київстар ліг і ти приляж": Мережа відреагувала мемами через збій у роботі мобільного оператора

Користувачі соцмереж миттєво відреагували жартами на збій у роботі "Київстар".

У роботі мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет.

Про проблеми зі зв'язком повідомляють користувачі в Києві, Івано-Франківській, Житомирській, Одеській, Дніпропетровській та Львівській та інших областях.

Користувачі соцмереж не забарилися з реакцією з відсутністю зв'язку "Київстар". ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про мобільного оператора.

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

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