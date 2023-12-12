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"Київстар ліг і ти приляж": Мережа відреагувала мемами через збій у роботі мобільного оператора

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1809
Час на прочитання
1 хв
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"Київстар ліг і ти приляж": Мережа відреагувала мемами через збій у роботі мобільного оператора

Мем про збій у роботі "Київстар" / Фото: Twitter

Користувачі соцмереж миттєво відреагували жартами на збій у роботі "Київстар".

У роботі мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет.  

Про проблеми зі зв'язком повідомляють користувачі в Києві, Івано-Франківській, Житомирській, Одеській, Дніпропетровській та Львівській та інших областях. 

Користувачі соцмереж не забарилися з реакцією з відсутністю зв'язку "Київстар". ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про мобільного оператора.

Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter
Меми про збій у роботі
Меми про збій у роботі "Київстар"/ Фото: Twitter

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Дата публікації
Перегляди
1809
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