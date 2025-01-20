Клан Трампа: кого новообраний президент США може привести до влади

У Дональда Трампа є численні родичі, яких він може привести до влади після своєї інавгурації. Що про це відомо?

Жоден із американських президентів не оточував себе при владі такою кількістю родичів, як Дональд Трамп. Як правило, публічною особою є лише дружина президента. Але у випадку із Трампом не все так просто.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Обраний президент Дональд Трамп - фігурант кількох секс-скандалів і подейкують, що із дружиною Меланією в нього формальні стосунки і вона просто грає роль дружини для публічних заходів. За чутками - зараз Меланія навіть не збирається переїжджати у Вашингтон, а буде зʼявлятися лише на заходах, що потребують її присутності. Хоча днями вона оголосила, що вже спакувала речі і обіцяє проводити у Білому домі більшість часу.

У програмі Fox and friends Меланія розповіла, чим відрізнятиметься її другий термін у ролі першої леді і про стосунки із чоловіком.

"Я завжди була собою, і під час першого терміну. Але я відчуваю, що люди, можливо, не сприймали мене, не розуміли так, як зараз. Я не мала достатньо підтримки. Можливо, дехто бачить в мені просто дружину президента. Але я стою на своїх двох ногах, незалежно, маю власні думки, свої так і ні. Я не завжди погоджуюся із тим, що мій чоловік говорить або робить. Але це нормально", - сказала вона.

Дональд Трамп з дружиною Меланією / Фото: Associated Press

Єдиний спільний син Меланії і Дональда Трампів Берон - студент коледжу і поки не втручається у політику. Але нащадки Трампа від першого шлюбу - активні гравці.

Під час першого терміну великий вплив в адміністрації мала донька Іванка і її чоловік Джаред Кушнер. Як пише NBC, зять Трампа і досі дає поради і влаштовує дзвінки і зустрічі із тестем. Втім зірка родини Кушнер потрохи згасає і Трампову орбіту виходять нові помітні світила - такі як сини Ерік і Дональд-молодший. Вони обидва мають вплив на політику, хоч і не обійматимуть формальних посад у новій батьковій адміністрації.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Молодший син - Ерік більше зосереджений на бізнесі. Невдовзі, наприклад, збирається запускати новий бренд горілки імені свого батька. Вона поповнить трампівський крам, до якого вже входять біблії, годинники, кросівки та парфуми.

Інший син - Дональд Трамп-молодший ніколи і ніде не заробляв, окрім як в бізнес-імперії батька. А зараз просуває батьків політичний порядок денний і не приховує, що лобіює певних людей в команді батька, включно із віцепрезидентом Венсом. А ще дозволяє собі поводитися зухвало і легко перетинає межі допустимого - як от після перемоги батька на виборах під відео президента України Володимира Зеленського він залишив коментар: "38 днів до того, як ти втратиш виплати". Або його нещодавня провокативна поїздка в Гренландію - після того, як Трамп-старший оголосив про претензії на цей острів. На виході з аеропорту Дональд-молодший запевнив репортерів, що прилетів як турист, помилуватися краєвидами. Але вже незабаром влаштував місцевим дзвінок із батьком.

Щодо кадрової політики своєї адміністріції - тут Трамп не приховує, що державні посади знайдуться багатьом родичам, хай і не кровним. Тут у резерві свати і невістки. Перший сват - батько Джареда Кушнера Чарльз - поїде послом у Францію. Ще один батько чоловіка найменшої доньки Трампа Тіфані - Массад Булос буде радником по арабських країнах і Близькому Сходу. Далі невістки - Лара, дружина Еріка - вже на важливій партійній посаді: вона співголова республіканського конгресового комітету. А наречена сина Кімберлі Гілфойл, як колишня телеведуча - мріяла бути речницею Білого дому, але поїде послом у Грецію. З Дональдом Трампом-молодшим вони заручилися 4 роки тому, але до весілля справа так дійшла - і хоч про розірвання стосунків офіційно не повідомляли, але його вже бачили з іншими жінками.

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