"Класна пісня наостанок": у Запоріжжі російська ракета вбила двох дівчат-музиканток, подробиці трагедії (фото, відео)

Батьки не можуть повірити в те, що сталося.

У Запоріжжі 9 серпня російська ракета вбила 18-річну Світлану Сємєйкіну та 21-річну Крістіну Спіцину. Дівчатка були музикантками. Після повномасштабного вторгнення вони створили дует Similar girls і під час своїх виступів збирали кошти для українських військових.

Ракета влучила в один з житлових кварталів міста. Саме туди, де виступали Світлана і Крістіна. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію.

Воронка від вибуху була за 6 метрів від дівчат

Про те, що поруч із місцем російської атаки були дівчатка, батькам повідомив їхній друг. У той день хлопець був разом із ними. Але незадовго до вибуху дівчата відійшли в інший бік.

Тато Світлани, Юрій Сємєйкін, розповів “Сніданку з 1+1”, що воронка від вибуху була приблизно за шість метрів від місця, де стояли дівчата. Його донька загинула на місці. Крістіна ще намагалася боротися за своє життя в лікарні, її забрала швидка.

“Вона була в реанімації, в комі. Ми бачили її, заходили до неї. Чесно казати, що ми… я вважала, що вона до ранку все таки зможе прийти в себе. Але зателефонували о четвертій ранку і сказали, що вона померла”, – розповідає мама Крістіни Галина Спіцина.

Світлана Сємєйкіна (ліворуч) та Крістіна Спіцина / Фото: Вікторія Книш

Батьки не можуть повірити в те, що сталося

Батьки дівчат досі не можуть повірити у те, що сталося. Вони згадують, з яким захопленням обидві займалися музикою і як починався їхній творчий шлях. Тато Світлани каже, що дівчата одразу зрозуміли, що доповнюють одна одну.

“Я точно пам’ятаю слова Крістіни, як вона сказала Свєті, що ти вмієш підібрати акорди і ноти під мій голос, під мій вокал. Якось у неї це інтуїтивно було, у них обох”, – згадує Юрій Сємєйкін.

Світлана почала грати на гітарі у 13 років саме за порадою свого батька. Він каже, що йому завжди подобалась гітара, тому запропонував доньці займатися музикою. Любов до музики у Крістіни теж від батьків.

“Це трохи сімейне, тому що я тільки хотіла, але чоловік, він займався музикою”, – розповідає Галина Спіцина “Сніданку з 1+1”.

У 12 років Крістіна почала професійно займатися вокалом, а три роки тому в соцмережах дівчину побачив Олександр Мінаєв – учасник сьомого сезону голосу країни. Він захопився її талантом і вони почали співати у дуеті.

“Це був її перший приклад роботи на вулиці, як вуличного музиканта. Вона дуже-дуже якось переживала з цього приводу, але коли це вийшло і коли вона побачила очі людей, які хочуть її слухати, яким подобається, вона дуже цим захопилася і пішла далі”, – згадує мама Крістіни.

На концертах вони збирали гроші для захисників

Після початку повномасштабної війни Крістіна запропонувала Світлані створити дует. Тато Крістіни служить зараз у Національній гвардії.

На сторінці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" 28 червня опублікували відео з дівчатами. Вони подякували своїм батькам, які служать в бригаді й виконали пісню.

“Бійці Національної гвардї України чинять опір на всіх фронтах, а їх діти на медійному. Талановиті доньки наших військових, які створили свій власний гурт “Similar Girl” використали свій творчий потенціал та записали зворушливе відео для своїх батьків, які зараз боронять Батьківщину на запорізькому напрямку”, – йдеться під відео.

Крістіна Спіцина та Світлана Сємєйкіна / Скриншот із відео

Дівчата своїми вуличними виступами постійно збирали кошти для українських захисників. І не тільки у Запоріжжі, а й в інших містах: у Києві, у Дніпрі.

“Вже я замислювалася над тим, щоб завести їм ТікТок, я завела їм сторінку і вона почала працювати, люди почали їх впізнавати на вулицях”, – каже Галина Спіцина.

Зараз на сторінці дівчат понад 40 тисяч підписників і сотні тисяч переглядів. У планах у дівчат було створити свій професійний гурт. Але російська ракета забрала життя і мрії цих дівчат назавжди.

“Коли люди дізналися про таке горе, всі почали телефонувати, всі почали підтримувати. Ми відкрили збір і дуже швидко почали люди допомагати. Я можу тільки сказати велике дякую за те, що всі залишилися з дуже широкою душею і дуже відкритою. Крістіна точно не хотіла б, щоб ми опускали руки, тому що вона завжди була таким енерджайзером. Тому я вважаю, що по її стопах і треба йти”, – каже мама Крістіни.

Дівчата записали останню пісню на відео

На сторінці у ТікТок опублікували останню пісню дівчат. Відео вони записали за годину до трагедії в Запоріжжі, недалеко від місця вибуху.

“Класна пісня наостанок… І наостанок ми заспіваємо дуже-дуже гарну пісню для Херсона, для всіх-всіх-всіх людей. Дякуємо їм за все-за все. Дякуємо, що вони є. Дякуємо захисникам, які захищають Херсон”, – кажуть дівчатка на відео.

На місце, де дівчата зазвичай виступали, також прилетіла ракета

Їхня подруга Вікторія Книш розповіла, що Світлана з Крістіною познайомилися на концерті для військових, у якому брали участь. Обидві закінчили Матвіївську музичну школу. З того часу вони були як рідні сестри.

Ледь не кожен вечір дівчата виступали в кафе, ресторанах, заходах чи просто на вулицях міста. Майже всі пісні були присвячені захисникам та подіям в Україні.

Мешканець Запоріжжя Богдан Загорулько після смерті дівчат написав на своїй сторінці в Facebook, що за день до трагедії вони виступали в місцевому ресторані. Він також опублікував відео їхнього виступу.

“Similar girls, Христина та Світлана, співали на вулиці, і вирішили відпочити у тому самому парку. Дивно, але у день їхнього виступу в нашому ресторані, на те місце, де вони зазвичай виступали, також прилетіла ракета”, – розповів він.

Російська ракета забрала життя дівчат-музиканток у Запоріжжі

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