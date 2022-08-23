Клички подякували польському журналісту за подарований українцям "Байрактар" унікальними презентами

Польський журналіст Славомір Сєраковський, який організував збирання коштів на безпілотник для України, отримав від братів Кличків символічний подарунок - поштову марку з назвою «Brothers», йдеться в ТСН.

На ній зображені Володимир і Віталій у бронежилетах. Фото зробили у перші дні війни. Марка унікальна, таких лише тисяча. Випустив її краківський депутат Лукаш Вантух на підтримку українців. На звороті марки підписи обох братів і слова подяки усім полякам, які так завзято допомагають українцям.

Польський журналіст також отримав ще один екземпляр марок і боксерські рукавички з автографами обидвох Кличків. Ці подарунки польський журналіст теж має намір конвертувати в допомогу Україні.

«Брати Клички - це герої моєї молодості. Я ночами дивився їхні бої. Вони тренувалися тут у нас, мали польських тренерів, говорять польською. Ми раділи, коли Віталій став мером Києва, і зараз він виконує важливу місію, він борець. А наш «Байрактар» - це символ української перемоги, і вона ось-ось буде, я в це вірю, поляки в це вірять», - каже Славомір.

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