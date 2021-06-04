Кличко вже сім років поспіль очолює столицю: що зробив і чим запам'ятався мер Києва

Кличко має амбітні плани щодо метрополітену на Виноградарі.

Віталій Кличко цього дня, 4 червня, сім років тому вперше отримав посвідчення міського голови, коли переміг на дострокових виборах. І хоч нині, чи не всі комунальні структури накрила хвиля обшуків, мер оптимізму не втрачає. До кінця року, обіцяє, що відкриється станція метро на Виноградарі і поїдуть автомобілі Подільсько-Воскресенським мостом.

Чим запам'ятався Кличко як мер, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Те, як змінилося життя самого мера за роки керування столицею, можна побачити у його деклараціях. Уже за рік міського головування у власності Віталія Кличка з'явилося сім велосипедів, а згодом уже дев'ять. Те, як мер катався ровером показували навіть на телебаченні.

Згодом у столиці зросла кількість велодоріжок. Їх прокладають під час капітальних ремонтів доріг, велосипедистам дозволяють рух громадським транспортом. За розвиток велоінфраструктури меру Віталію Кличку ставлять "плюс".

Віталій Кличко на велосипеді / УНІАН

Однак, серед досягнень найбільше згадують інше - пішохідно-велосипедний міст. Нова споруда вже має історію. На ньому є скляна підлога, її на міцність перевіряв особисто мер із братом. Наступного дня це скло потріскало. І таке ставалося ще кілька разів.

У центрі уваги й Шулявський міст, який почав обвалюватися просто на авто, і який став мемом. На його ремонт запланували мільйони, а витратили мільярди. І вже після того, як новим мостом поїхали авто, він знову про себе нагадав - "втомилися" ліхтарі.

Метро на Троєщину так і не з'явилося. Як і жодної нової станції за сім років. Будується дві в напрямку Виноградаря. Роботи ведуть і за парканом, і біля нього. Недобудовані станції обростають новими висотками. Із будівництвом у столиці порядку поки що немає, а на мітинг регулярно виходять обмануті інвестори. Нині ще й ті, хто проти можливого підвищення тарифів на проїзд до 20 грн.

Новини України: Кличко вже 7 років як очільник Києва – чим він запам'ятався на цій посаді

Прославився Віталій Кличко і своїми афоризмами, навіть об'єднав їх у цілу збірку.

Нині непросто багатьом підлеглим Віталія Кличка. Міська влада столиці потерпає від десятків обшуків. Навідувалися і до самого міського голови, проте, потім уточнили, що до сусідів. Сам Кличко настрою не втрачає і каже, що має багато викликів, аби Київ було справжнім європейським містом.

До кінця року чинний мер столиці Віталій Кличко обіцяє запустити принаймні одну станцію метро на Виноградар, а авто в бік Троєщини поїдуть Подільсько-Воскресенським мостом, який мають добудувати вже протягом 20 років.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання