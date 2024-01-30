Кликав Путіна та вихваляв терористів: попа-недоблогера з Вінниччини посадили через скандальні дописи у Мережі

Кликав Путіна, а також вихваляв терористів Захарченка і “Моторолу”. За матеріалами СБУ, нарешті сів в тюрму одіозний прибічник “руского міра”, а до того ж і настоятель храму московського патріархату на Вінниччині Дмитро Тіхов.

Як рашистському попу вдалося довгий час переховуватися від слідства та піарити бойовиків на території Україні, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Піп “бігав” від СБУ

Російський піп з Вінниччини таки сяде на 2 роки за пропаганду “руского міра”. У Службі безпеки України повідомили, що одіозного священника нарешті змогли притягнути до відповідальності.

Кримінальну справу відкрили ще у січні 2023 року. Відтоді оперативникам довелося неабияк постаратися, щоб “вполювати” протоієрея, бо той не тільки непогано “шифрувався” в Мережі, але й встиг поїздити різними містами, щоб заплутати правоохоронців.

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Правоохоронцям вдалося не тільки зловити чергового “любітєля руского міра”, але і довести фактами, що той цілеспрямовано здійснював підривну діяльність на користь РФ на особистих сторінках “Вконтакте” та Телеграм. СБУ приховало обличчя зловмисника, утім у Мережі нічого не сховати. Ось як виглядав 53-річний ієрей УПЦ МП Дмитро Тіхов під час затримання у власному помешканні.

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Там, до речі, піп повісив портрет російського царя Миколи ІІ.

Дмитро Тіхов / Фото з відкритих джерел

А це його фото вже після суду. Детальніше про його підривну діяльність у Мережі раніше розповідали у Генпрокуратурі:



“За даними слідства, підозрюваний донедавна був настоятелем кількох храмів УПЦ (МП) на Вінниччині, допоки релігійні громади не перейшли до ПЦУ.

Відтак, втративши реальну паству, священник активізував свою проросійську діяльність в інтернет-мережі. Він, достовірно знаючи про заборону російської соціальної мережі “ВКонтакте”, використовував створений у ній власний акаунт для поширення антиукраїнських матеріалів.

Переважно це був контент релігійної спрямованості, проросійська пропаганда із закликами до насильницької зміни і захоплення державної влади в Україні та представлення збройної агресії російської федерації як внутрішнього громадянського конфлікту.

Такі ж матеріали підозрюваний поширював у створеній ним спільноті “Приход Святых Царственных Мучеников-Страстотерпцев и Блаженной Матроны Московской” в Telegram, дублюючи, зокрема, публікації зі спільноти “Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси”.

На власному Telegram-каналі він повторював наративи кремля про “громадянську війну” в нашій державі та вихваляв ексватажків терористичної організації “днр” Олександра Захарченка, “Гіві” та “Моторолу”.



Тіхов керував храмом чуда Архістратига в Хонях в селі Лисянка на Вінниччині. Втім, доки ховався від слідства, службу не правив. Разом з місцевою релігійною громадою храм уже перейшов до Православної церкви України.

Московський патріархат — “розсадник” зрадників?

На жаль, саме Московський патріархат досі продовжує попадати в постійні скандали, при чому саме через своїх священиків та послушників. Так-от під заочною підозрою СБУ перебуває митрополит Луганської єпархії УПЦ МП, який благословив фейкове приєднання українського Луганська до РФ.

Не так давно затримали і у минулому послушника Києво-Печерської лаври, який також виправдовував дії РФ, зокрема окупацію Донбасу. І таких прикладів на жаль сотні. Представники чи прибічники московської церкви часто стають агентами Кремля, наводять ракети, як от у Запоріжжі та Донеччині, переходять на сторону РФ на окупованих територіях та навіть відслідковують позиції ЗСУ поблизу фронту, щоб здати їх рашистам. І це ми ще не кажемо про численні скандали навколо “топів” УПЦ (МП), зокрема митрополита Павла, в народі — Паші “Мерседеса”. Він уже давненько перебуває під слідством через виправдання збройної агресії РФ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОСАДИЛИ ОДІОЗНОГО ПОПА! Настоятель храму УПЦ МП загримів за ґрати через дописи у Мережі!

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