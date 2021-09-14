"Кліматичні біженці — вже реальність": в Україні синоптики попереджають про глобальні зміни погоди і стихійні лиха

"Кліматичні біженці — вже реальність": в Україні синоптики попереджають про глобальні зміни погоди і стихійні лиха

Кліматологи говорять, що за останні кілька років температура повітря значно підвищилася, що додало нам два десятки теплих днів у році.

Україна потрапила в ідеальний шторм. Втім, у ньому перебуває не тільки наша країна, а й весь світ, який лихоманить від підвищення температури землі. Тільки за останні два роки в Україні масово горіли ліси, тонули під дощовою водою населені пункти і висихали від спеки поля з урожаєм. Кліматологи попереджають про глобальні зміни погоди, які вже через кілька десятків років можуть призвести до того, що нам доведеться шукати кліматичний притулок.

ТСН.ua дізнався, на які погодні зміни українцям очікувати найближчими роками і до чого вони можуть призвести.

Вогонь, вода і сонце

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2020 року масово горіли ліси в Київській і Харківській областях. Вогонь знищував не тільки гектари екосистем, а й цілі селища — мешканців екстрено евакуювали рятувальники, а їхні будинки згодом виявлялися повністю випалені полум'ям.

2021 року ситуація змінилася незначно. Замість масових пожеж в нашу країну прийшли зливи. Сильний дощ міг буквально за годину затопити вулиці, станції метро, ​​приватні будинки і високі новобудови. Для прикладу, тільки в Дніпрі злива змила частину пішохідної зони центральної набережної, а в Києві з метрополітену зробила басейн.

Історичного рекорду досягла і температура. На Закарпатті в кінці червня повітря прогрілося майже до 40 градусів — таке синоптики зареєстрували вперше за 130 років. Водночас і вночі температура не шкодувала. У Києві метеорологи в середині липня зафіксували вночі 24,4 градуса тепла. Така спека не спостерігалася 141 рік.

Не обійшлося і без торнадо. Їх по черзі спостерігали мешканці Дніпра і Запорізької області. І для місцевих це не новина, що підтверджують і синоптики.

Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Підвищення температури

За даними кліматологів, в наступні 50—100 років в Україні буде ставати тільки тепліше. Тобто більш посушливий клімат стане продовженням сценарію, за яким ми живемо останню сотню років, коли середня температура повітря піднялася на 1,2 градуси.

Посуха буде йти з південного сходу нашої країни і з часом накриє північний захід. Що, своєю чергою, принесе спекотне, сухе літо. До слова, на зниження температури не впливають навіть зливи. За словами кліматологів, вони випадають на сухий грунт, який, немов скло, не може увібрати в себе в повній мірі вологу.

"Йде непродуктивна втрата вологи. Випав сильний дощ — все випарувалося. А нам потрібні агрономічні дощі, які поступово поливають землю і просочують шар ґрунту. Якщо ж дощ випав в той час, коли жарило сонце, — це непродуктивна втрата вологи", — про це ТСН.ua розповів начальник Дніпропетровського регіонального гідрометцентру Василь Гринчак.

За його словами, зараз ми живемо в період, коли температура повітря щорічно піднімається. Що, своєю чергою, позначається на тривалості літнього періоду.

"Є тенденція до підвищення температури. У минулому році у нас середньомісячна температура була вищою за норму. Те ж було і в 2016—2018 роках: температура повітря піднялася на один-два градуси. Щоб ви розуміли, плюс 0,1 до середньої річної температури — це один додатковий день тепла. А якщо мова йде про підвищення на два градуси — це вже плюс 20 днів теплого періоду", — підкреслив синоптик.

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Більше повеней і смерчів

Власне, підвищення температури повітря позначається не тільки на те, що туристи тепер довше відпочивають на українських курортах, а й на стихійних лихах. Звідси повені й смерчі.

"За один дощ може випасти місячна норма опадів. Більше стало смерчів і ураганів. Хоча є місця в Україні, де вони і не виникали взагалі. Кліматичні біженці — це вже реальність. Деякі види комах пересуваються щодо своїх місць проживання. Зникають певні види рослин. Песимістичні прогнози: через 50 років і люди можуть стати кліматичними біженцями", — акцентував Василь Гринчак.

Він також додав, що циклічний клімат через якихось пів сотні років може призвести до того, що ми, можливо, будемо говорити вже про глобальне похолодання. У той же час зима 2021 року, згідно з спостереженнями синоптиків, може бути малосніжною і теплою.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області в результаті негоди затопленими виявилися, будинки місцевих мешканців, а також поля з пшеницею і ячменем.

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