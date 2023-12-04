Кліматичний саміт у Дубаї: гучні скандали, присутність Лукашенка та що говорили про Україну

У Дубаї на кліматичному саміті спалахнув скандал: його очолив директор нафтової компанії, який перед самітом заявив, що "відмовлятися від нафти - означає заганяти людство в печери". Тепер науковці всього світу б'ють на сполох: як ООН взагалі дозволила йому очолити цей захід. А ще туди запросили сирійського диктатора Асада. Щоправда той не приїхав на відміну від білоруського диктатора Лукашенка.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Скандал під час кліматичного саміту

Президентом 28 кліматичного саміту був міністр енергетики емірату Дубаю Султан аль Джабер, який очолює Національну нафтову компанію Абу-Дабі.

Через це більше сотні американських і європейських політиків закликали ООН відсторонити аль Джабера через конфлікт інтересів, а перед самим відкриттям саміту в Дубаях з'явилася внутрішня переписка, згідно з якою аль Джабер збирався використовувати організаційні зустрічі кліматичного саміту, аби допомагати своїй нафтовій компанії укладати нові угоди про нові родовища горючих копалин.

Кліматичний саміт у Дубаї

"Нові публікації в пресі підсилюють побоювання багатьох, що цього разу на саміті буде потужне зелене відмивання. Докази дуже вагомі", - каже директор компанії CLIMAT ANALYTICS Біл Хейр.

"Зеленим відмиванням" не перший рік називають спроби політиків і енергетичних магнатів вдаватися до екологічної лексики, але реальних зусиль для покращення світової екології не докладати.

"Ми в кілометрах від цілей Паризької угоди і в хвилинах до того, аби сягнути ліміту в півтора градуси. Але все ще не пізно. Ми можемо запобігти планетарному вигоранню, найгіршому кліматичному хаосу - якщо подіємо просто зараз", - каже генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Про Україну на саміті майже не говорили

Вирішувати кліматичні проблеми вже другий рік поспіль заважають великі режими, які відмовляються домовлятися, як-от - Росія. А також розв'язана нею повномасштабна війна, про яку на минулорічному саміті в Єгипті говорили і з трибун, і в кулуарах.

Цьогоріч про Україну тут вже майже не згадують. Хіба що президенти Польщі, Литви і Латвії відмовляються від спільної фотографії, бо не хочуть стояти поруч із білоруським диктатором Лукашенко. Але війна присутня в промовах лідерів ще більше, ніж торік. Йшлось про протистояння Ізраїлю та ХАМАС. Зрештою ізраїльський президент, який спілкувався з політиками на полях саміту, в останній момент просто скасував свою промову.

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Нагадаємо, в Україні ФОП не поставив військовим 600 дронів, за які взяв гроші.

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