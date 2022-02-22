Клімкін: Мрія Путіна — повернути Україну в імперську сферу впливу РФ

Ексголова МЗС вважає, що слова Путіна про ймовірність розміщення сил НАТО в Україні є лише приводом для виправдання агресії.

Міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін вважає, що мета Путіна — не просто не допустити вступу України до НАТО, а повернути нашу країни до імперської орбіти РФ.

Про це Клімкін заявив 22 лютого у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Це ж не про НАТО, це про Україну. Про сферу впливу і повернення України. Мрія Путіна — повернути Україну в імперську сферу впливу. В нього більша мрія (ніж недопустити розширення НАТО. — Ред.) — реально повернути Україну", — сказав ексміністр.

Раніше грузинський солдат розповів про вторгнення Росії у 2008 році.

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