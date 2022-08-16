Клімкін пояснив, чому Україна тягнула із запровадженням візового режиму з росіянами

Ексочільник МЗС Павло Клімкін впевнений, що біометричний візовий режим із РФ потрібно було запровадити набагато раніше.

Однак, за словами колишнього дипломата, через родинні зв'язки та ймовірний негативний вплив на східні та південні регіони українська влада тягнула із ухваленням рішення.

Про це колишній голова МЗС Павло Клімкін розповів в інтерв'ю ТСН.

Також читайте Жданов назвав найефективніший спосіб, яким ЗСУ можуть зруйнувати Кримський міст назавжди

"Тягнули (із ухваленням рішення про запровадження візового режиму з росіянами - ред.) через те, що думали, що на східні чи південні регіони матиме негативний вплив. І тому ці пропозиції дуже довго розглядалися. Біометричний візовий режим із РФ потрібно було запровадити набагато раніше. І, звичайно, потрібно було дуже жорстко відслідковувати росіян", - сказав Клімкін.

Він наголосив, що Україна повинна жорстко контролювати всіх громадян Російської Федерації, яким все ж МЗС надає українську візу.

"Вони (країни Заходу - ред.) добре розуміють, що це йде антиколоніальна війна із часів Радянського Союзу. Просто залишилося багато якихось зв'язків, родинних і так далі. І вони дуже добро розуміють, що це було складно швидко запровадати (візовий режим - ред.). Тим не менше, візовий контроль на кордоні був запроваджений. І це насправді основне. Ми маємо конролювати взагалі всіх росіян на нашій території, і це очевидно", - пояснив Клімкін.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

Одразу кілька держав закликають припинити видавати візи росіянам

Читайте також: