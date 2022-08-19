Клімкін розповів про таємну розмову Зеленського та Ердогана, яка відбулася за зачиненими дверима у Львові

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що під час вчорашньої розмови у Львові турецький лідер Реджеп Ердоган розмовляв із українським колегою Володимиром Зеленський про можливість поновлення переговорів із РФ.

Клімкін вважає, поновлення переговорів на турецькому майданчику за посередництва Ердогана - непоганий варіант, оскільки турецький лідер є таким собі "медіатором між Заходом та РФ".

Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів для проєкту "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.

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"Насамперед, розмови, чи може бути поновлення переговорів з РФ і за яких умов, якщо може. Чи може бути зустріч на найвищому рівні, оскільки Володимир Зеленський неодноразово декларував, що він готовий до цієї зустрічі, але, звичайно, в жодному разі не на російських умовах. Оскільки РФ буде вести про капітуляцію, а не про серйозні переговори станом на сьогодні. Звичайно, дуже хотілося, щоб поновлення переговорів відбулося на турецькому майданчику за його посередництва. Оскільки він (президент Туреччини Реджеп Ердогано - ред.) припідносить себе як медіатор між Заходом та РФ. І звичайно, між нами та Росією", - зауважив колишній голова МЗС.

Він пригадав, що також є теоретична можливість зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Індонезії на саміті "Великої двадцятки". Однак, за його словами, передумов для цієї зустрічі поки що немає.

"Знову ж таки, якщо для цього буде реальна передумова в Туреччині. 100% вони говорили про це, але це залишилося за кадром. І це правильно, оскільки проговорювати такі речі публічно, це тільки буде генерувати хвилю зради та перемоги, а це для спілкування Зеленського та Ердогана точно не потрібно", - пояснив Клімкін.

Нагадаємо, Ердоган і Зеленський провели зустріч 18 серпня у Львові. Президент України назвав перемовини предметними та розкрив їхню суть.

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