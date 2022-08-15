Клімкін розповів, де зараз "хороші росіяни" і пояснив про загрозу для Європи через туристів з РФ

У Росії залишились ті громадяни, які підтримують війну та заробляють на ній гроші, які потім витрачають у Європі.

Всі ж "хороші росіяни" вже давно виїхали за кордон.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав ексочільник МЗС Павло Клімкін.

"Немає "хороших росіян". І ми це зрозуміли. Всі "хороші росіяни" вже давно за кордоном. Хтось з них "косить" під опозицію, хтось - ні. Але ті олігархи, які не люблять Путіна, зникли. Так звана опозиція теж десь ховається. Тобто всі, хто був не згоден - виїхали. А ті, хто залишився, зароблять на цій війні, а потім гроші витрачають за кордоном. У Франції до речі, дуже добре розуміють, що таке ПВК "Вагнер". Російські туристи - це така сама загроза для Європи, як нелегальні мігранти", - пояснив Клімкін.

Нагадаємо, агенти російської ФСБ заїжджають до Європи під виглядом звичайних туристів.

Також Клімкін розповів, чому для росіян потрібно організувати "залізну завісу".

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