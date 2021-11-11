Клімкін розповів про "забиті під заглушку" російські газосховища та вигоду для Німеччини

"Газпром" у Європі закачує нині газ лише до сховищ у Німеччині.

Росія нині спеціально закачує газ лише в свої сховища, аби посилити в Європі енергетичну кризу. У Європі є вісім великих сховищ "Газпрому", але закачують газ лише до німецьких.

Про це 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Давайте подивимося, що на сьогодні робить "Газпром", але насправді Кремль. Видобуток газу в Росії рекордний цього року - плюс 12%. Російські газосховища наповнені, як не були наповнені 20 років. Тобто забиті під заглушку. Одночасно "Газпром" тотально сушить європейський енергетичний ринок. І тільки сьогодні вони збільшили прокачку через нашу систему до контрактного рівня - від 57-ми до 109-ти - і запустили "Ямал". Для чого вони це використовують? Вони використовують це для закачки тільки у власні сховища", - сказав Клімкін.

У "Газпрома" - вісім великих сховищ у Європі.

"Вони закачують тільки німецькі. На тлі останніх розмов Меркель, яка з Путіним розмовляла кожен день, можна скільки завгодно говорити - у когось є сумнів, що німці з росіянами про щось домовилися? Взагалі настрій на сьогодні у Євросоюзі - не воювати з Путіним на тлі того, що він затягує енергетичний зашморг, а якось домовлятися", -зазначив ексміністр.

Клімкін наголосив, що "Путін зробив енергетичну кризу в Європі. Зараз він свідомо намагається рулити ситуацію навколо нас. Потім підуть мігранти. І вони з великою ймовірністю підуть. А потім, ми прекрасно знаємо, що рухи навколо нашого кордону передбачають те, що за два, чотири, п'ять місяців Путін буде готовий до більш широких операцій. Тому насправді те, що відбувається в енергетичному секторі - це питання національної безпеки".

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