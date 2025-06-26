Кліщі атакують: чим вони небезпечні та як вберегтися від наслідків укусів

Кліщ

Медики говорять про активність кліщів і дедалі частіші випадки інфікування пацієнтів, зокрема хворобою Лайма, яка здатна вражати опорно-руховий апарат і нервову систему людини. Лише на Рівненщині вже зафіксовано понад 30 випадків зараження.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

В Україні фіксується значне зростання укусів кліщів, а також хвороби Лайма.

«Цього року вже за 5 місяців ми маємо 35 лабораторно підтверджених випадків, торік за весь рік майже 170», — каже завідувачка відділу Центру профілактики хвороб Рівненщини Юлія Терентьєва.

З укусом кліща зіткнулася також і кореспондентка ТСН. Вона виявила його на стегні орієнтовно за годину після прогулянки в лісі. Він зумів пролізти під штани.

«Я одразу звернулася до травмпункту, щоб кліща безпечно дістали. Оскільки вп’явся він не так давно і ризик зараження був мінімальний, медики порадили слідкувати за місцем укусу та загальним станом і чи не з’являється на тілі так звана кільцевидна еритрема — ознака інфікування», — каже Анна Махно.

«Не завжди з’являється пляма як первинний ефект на укус кліща», — каже завідувач відділу інфекційного контролю Рівненської обласної лікарні Дмитро Курилов.

Саме так сталося і з Анною Махно. Жодних плям чи симптомів. Але про всяк випадок за 2 тижні після укусу сімейна лікарка скерувала на аналіз. Імуноферметний аналіз — це обстеження на антитіла до борелій, яке виявляє бореліоз — хворобу Лайма. І тест у кореспондентки ТСН виявився позитивний.

Результати аналізує лікар-інфекціоніст Дмитро Курилов. Саме він напередодні скерував на дообстеження.

«У вашому імуноблоті, який ви зробили, теж були позитивні білки імуноглобуліну, що свідчить, найімовірніше, що ви все ж інфіковані бореліями і вам показано лікування», — каже завідувач відділу інфекційного контролю Рівненської обласної лікарні Дмитро Курилов.

Виявлення бореліозу на ранній стадії є критично важливим для лікування, кажуть фахівці.

«Ускладненням за хвороби Лайма є порушення опорно-рухового апарату», — пояснює завідувачка відділу Центру профілактики хвороб Рівненщини Юлія Терентьєва.

Для бореліозу характерне ураження суглобів. Часто колінних, плечових чи ліктьових, каже інфекціоніст. Наступною стадією хвороби Лайма може бути вже ураження нервової системи.

Саме такий пацієнт нині лікується в обласній лікарні. У нього виявили 2 кліщів, які були тривалий час.

«Він поступив у тяжкому стані з порушенням свідомості», — каже Дмитро Курилов.

Натрапити на кліща можна не лише в лісі, а й у міських парках.

«Зони відпочинку всіх наших міст, можна стверджувати, будуть багаті на іксодових кліщів, якщо ці території невпорядковані», — каже ентомологиня лабораторії Центру профілактики хвороб Рівненщини Руслана Драб.

Окрім хвороби Лайма, кліщі можуть бути збудниками ще 150 хвороб.

«Однак не треба панікувати. Багато з них викликають симптоми, звичні для нас. Це може бути хвороба у вигляді ГРВІ, яка проходить і проходить», — каже Руслана Драб.

Та ще одною небезпекою є кліщовий енцефаліт. Щороку фахівці виловлюють кліщів, щоб дослідити, чи вони є носіями вірусу. І хоча на Рівненщині таких виявляли, та поки в області серед людей заражень не було.

Щоб уникнути загрози, фахівці радять користуватися репелентами, які відлякують кровососів, і захищатися одягом. І самим все ж кліщів не витягати. Краще звернутися до медиків.

І обов’язково попередити про укус сімейного лікаря, який за потреби може призначити антибіотик для профілактики, а за 2–4 тижні скерує на аналізи, щоб у разі підтвердження одразу почати лікування. Щоб, до прикладу, хвороба Лайма безсимптомно не перейшла в наступну стадію.

