Клунки, пакети і старі валізи: у Дніпрі жінка так завалила сміттям квартиру, що спить на стільцях у коридорі

Клунки, пакети і старі валізи: у Дніпрі жінка так завалила сміттям квартиру, що спить на стільцях у коридорі

Кілька років жінка у квартирі не проживала.

У Дніпрі до своєї оселі повернулась літня жінка, яка квартиру завалила мотлохом, що не помістилося - лежить біля під'їзду. Сусіди кажуь: житло вона захаращувала добрий десяток років. Коли переїхала до будинку неподалік, місцеві з полегшенням зітхнули. Однак днями з'явилася знову.

Як бути з сусідкою-плюшкним, розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 15 січня.

Клунки, пакети, старі валізи, клітка від якоїсь тварини - усе це ущерть заповнило квартиру пані Наталії. У коридорі лишився заледве метр вільного місця, а ще три зламаних стільці, на яких жінка спить.

Через навалені речі жінка не має доступу ані до кухні, ані до кімнати. За борги вимкнене світло, перекрита вода. У дворі - ще купа речей, які в оселі вже не помістяться. Сусіди спробували потроху їх викидати. Це жінку обурює. "Віднесли до баків. Воно ж в мішках все складено. Мені довелося вночі нести їх назад", - каже власниця квартири Наталія Коваленко.

Сморід, таргани, антисанітарія - постійний клопіт сусідів. Однак, зараз, найбільше тут бояться проблем із комунікаціями. "Це небезпечно. Бувало, вона не жила, а прорвало воду. Три чи чотири дні без води були", - розповіла сусідка Світлана Пономаренко.

У Дніпрі жінка повернулася до заваленої мотлохом квартири | Новини України

Люди розповідають: кілька років у цій захаращеній квартирі ніхто не жив. Тиждень тому сусідка провернулась. Завалила клунками пів двору. Це порушення правил благоустрою, кажуть юристи. "Абсолютно законно буде вивезти сміття, яке там розташоване, перемістити його в контейнери", - розповів юрист Андрій Верба.

Сусіди розповідають: тиждень намагались домовитись із Наталею, просили перебрати речі, а айве викинути. Врешті, не витримали і винайняли вантажівку. Речі, що тиждень пролежали під під’їздом, ледь умістились в вантажівку. Їх, попри протести власниці, повезли на звалище. Втім, з квартирою усе складніше. Аби законно очистити її від мотлоху, сусідам доведеться звертатись до суду.

Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.