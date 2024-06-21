Клянчив те, що у самих закінчується: експерт назвав справжню мету візиту Путіна до КНДР

Російський диктатор Володимир Путін відівідав свого "колегу" з Північної Кореї, і вмить інформаційний простір заполонили повідомлення про нібито допомогу від Кім Чен Іна у війні Росії проти України.

Чи може та чим допомогти країна, яка роками перебуває під діями санкцій - про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Коваленко детально назвав перелік озброєння, який, скоріш за все, попрохав російський диктатор для своєї армії.

"КНДР може допомогти путінській армії тим, чим вона вже допомагає. В першу чергу йдеться про боєприпаси 152 та 122 калібру для ствольної артилерії, для реактивних систем залпового вогню, 120-го та 82-го калібру міни для мінометів. Це найбільша компонента мін, яку вони будуть відправляти. Окрім цього – це ракетне озброєння, оперативно-тактичного рівня ракети. Балістичні ракети та різновиди модифікацій", - перераховує Коваленко.

Що нового Путін міг прохати саме цього разу

За словами Коваленка, особистий візит російського диктатора до КНДР може свідчити про те, що цього разу він міг прохати те, що зараз найвижливіше для Росії у війні проти України – військову техніку.

"Але є такий момент, що вони (Північна Корея – Ред.) можуть, наприклад, почати відправляти техніку", - каже Коваленко.

Та додає: "Скоріш за все, візит особисто Путіна був пов’язаний саме з цим – домовитись про постачання техніки".

За даними Коваленка, в Росії скоро виникне криза з комплектацією підрозділів і компенсацією втрат.

"У них майже повністю спустошені склади та центри збереження техніки. У них це стає вже дефіцитною компонентою. 2024 рік буде для них критичним щодо забезпечення технікою. Тому Росія всюди шукає, де можно скуповувати радянську, російську чи схожі аналоги техніки", - пояснює експерт.

Та продовжує: "Північна Корея – одна з країн, де дуже багато такої техніки. Як танків, як бойових броньованих машин, так і артилерії. Особливо треба зауважити, що у них одна з найбільших в світі компонент мінометів 120 та 82 калібрів. Скільки може віддати? Можливо, сотні одиниць танків, сотні одиниць ББМ, сотні одиниць артилерії та, наприклад, декілька тисяч одиниць мінометів 120-го та 82-го калібрів. Але це не настільки велика кількість, щоб якось критично змінити хід війни. Вона може на декілька місяців розтягнути конвульсії Росії, але не врятувати її. Росії вже давно складно воювати і це її положення ускладнюється з кожним днем. Північна Корея – це виключно тимчасове вирішення питання, тимчасове ситуативне вирішення проблеми, а не запорука того, що Росія зможе відчувати себе впевнено".

Чи може попрохати корейське військо

На це питання Коваленко відповів ТСН.ua так: "Можливо, Путін звернеться з таким запитом. Цілком можливо. Але тут багато різних проблем. За 11 тисяч кілометрів скільки вони будуть гнати військових? Чим їх озброювати, яку функцію вони будуть виконувати? Живого м’яса? В принципі – так, але Ким Чен Іну більше потрібно своє живе м’ясо, ніж віддавати його Путіну. Є різні варіації. До того ж, є величезний мовний бар’єр".

Раніше повідомлялось про те, що в ISW назвали справжню мету зустрічі двох диктаторів.

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