КНДР готується підірвати дороги до Південної Кореї та погрожує їй катастрофою: що відомо

КНДР готується підірвати дороги, що ведуть з Південної Кореї, та погрожує їй катастрофою. Це може статися просто сьогодні. Американських військових на півдні заздалегідь попередили: не втручатися. Офіційної реакції з боку Сполучених Штатів ще немає, адже у Вашингтоні ще ранній ранок.

Про раптове корейське загострення детально розповіла кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук.

Такий вигляд має демілітаризована зона Кореї, шматок території, що проходить по 38-й паралелі, який поділив колись єдину країну на дві частини: економічного гіганта з південного боку та авторитарного ізгоя – з північного. Камера ТСН, як й інші західні журналісти, звісно ж, знімала цю зону з боку Сеула.

Корейське загострення / Скриншот із сюжету ТСН

Це обсерваторія “Дора” – найближча точка, з якої, не перетинаючи кордон, можна подивитися на авторитарну країну.

На КНДР у ці біноклі дивляться лише туристи, у військових з Південної Кореї свої способи вести спостереження. Остання пресконференція в міноборони в Сеулі, одному з найзаселеніших мегаполісів світу, столиці Південної Кореї. Звідси до кордону з Північною Кореєю – 40 кілометрів. Не дивно, що будь-яким зміни в поведінці сусіда викликають тривогу.

“Ми бачимо, що вони зводять на дорогах укриття і працюють під цими укриттями. Вони готуються підірвати ці дороги. Цілком можливо, що це може статися навіть сьогодні”, – каже Лі Сунджун, речник військового командування південної Кореї.

Корейське загострення / Скриншот із сюжету ТСН

А такий вигляд має парламент Північної Кореї: дві велетенські статуї засновників династії Кімів – Кім Ір Сена і його сина Кім Чен Іра, на яких тут мало не моляться. Сестра нинішнього керманича, Кім Чен Ина, погрожує Південній Кореї страшною катастрофою, якщо та ще раз запустить на північ спостережні дрони. Її слова не дозволяють поширювати прямою мовою. На весь світ цитати з виступу Кім Йо Чон розносить уже ведуча.

“Мить, коли безпілотник Південної Кореї буде знову помічений у небі над нашою столицею, неодмінно призведе до жахливої катастрофи”, – переказує ведуча.

Напередодні КНДР наказала привести в бойову готовність артилерію на кордоні. А ще за кілька днів до цього перекрила всі дороги, автомобільні та залізничні, що сполучають дві держави, щоб, цитуючи північнокорейські новини, перетворити кордон на фортецю.

Корейське загострення / Скриншот із сюжету ТСН

“Наші військові ретельно моніторять дії КНДР і готові до можливих провокацій”, – заявив Лі Сунджун, речник військового командування Південної Кореї.

Це далеко не перше загострення в непростих стосунках між Кореями, обидві з яких переконані: рано чи пізно Корея має об'єднатися, питання – під чиїм керівництвом. Формально від 50-х років вони досі перебувають у стані війни.

Корейське загострення / Скриншот із сюжету ТСН

Останнім, хто намагався їх помирити, був американський президент Дональд Трамп, який для цього особисто приїжджав на ДМЗ і навіть зробив крок на територію КНДР. Утім, показною зустріччю з Кімом на камери все тоді, за великим рахунком, і обмежилося. Відтоді не минуло й кількох місяців, як КНДР знову почала заборонені випробування зброї, які тривають досі.

Читайте також: