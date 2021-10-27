Книжки замість в’язниці: одеський суддя пояснив, чому вирішив перевиховувати злодіїв літературою

Серед книжок - світова класика та Шевченко.

Засуджені до читання: одеський суддя вирішив перевиховати двох злодіїв творами Тараса Шевченка, Марка Твена та Джека Лондона. Двоє молодиків попалися на крадіжці автомагнітол, бо на місці злочину залишили свої паспорти. Суддя вирішив, що це свідчить про незрілість обвинувачених і дав їм рік умовно. А ще - зобов'язав прочитати книжки. Чи були подібні вироки в Україні раніше, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 жовтня.

Книжки замість в’язниці - саме таке рішення прийняли у цьому суді при розгляді справи двох зловмисників. Молодиків судили за викрадення автомагнітол та динаміків, обоє були певні – бути їм за ґратами. Але отримали умовний термін та зобов’язання прочитати 4 твори. "Пригоди Тома Соєра та Гекльберрі Фіна", "Біле Ікло" і – вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі". Той самий, де "страшно впасти у кайдани, умирать в неволі".

Один з учасників крадіжки – 23-річний вихованець інтернату, інший – 19-річний - виріс у багатодітній родині й покинув навчання заради заробітку. Обоє – на думку судді – не мають життєвого досвіду й критичного мислення.

Також читайте У Німеччині суддя наказала чоловіку продати свій BMW 440i після втечі від поліції

Дев’ятнадцятирічний Руслан з цим цілком згодний. Просить не показувати обличчя, бо каже - про свій вчинок страшенно шкодує. Хлопець живе у віддаленому селі на Одещині. Одружений і має півторарічного сина. Працює на сільгосппідприємстві, а ще – ремонтує старі мотоцикли. Книжки обіцяє читати вдумливо: У сільраді про справу Руслана і його товариша знають.І кажуть – якщо їм доручать соціальний супровід хлопців, процес читання зможуть проконтролювати

Про примус до читання книжок у суді - дотепер не чув, каже столичний юрист Олег Борійчук. Проте зазначає, що такий підхід свідчить про небайдужість одеського судді і до роботи, і до людей.

Олександру Гарському - 42. Суддею працює вже 16 років. І хоч часто цитує на своїх засіданнях класиків, зокрема Достоєвського - вирок до читання ухвалив вперше. Бо вважає, що стандартне покарання в цьому випадку не спрацювало б.

Оскільки в селі бібліотеки немає, твори з ухвали суду Руслан збирається шукати в інтернеті і читати їх з мобільного. Якщо процес піде - не виключає, що цими книжками не обмежиться.

Читайте також:

Новини України: одеський суддя зобов'язав крадіїв прочитати твори Шевченка, Твена та Лондона

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання